Una menor de 15 años de Arkansas muere por el ataque de una jauría de perros rescatados que cuidaba

Una adolescente de 15 años de edad de Arkansas murió luego de ser atacada por una jauría de unos 30 perros que cuidaba en una propiedad privada. La policía local del condado de Saline dijo que se desconocían las razones de la agresión.

Univision
Autoridades de Arkansas sacrificaron este lunes a al menos 14 perros que atacaron la pasada semana a una adolescente de 15 años, que murió por las mordeduras.

El ataque, ocurrido el miércoles 11 de junio cerca del mediodía, se produjo "en una zona vallada y vigilada de una propiedad privada", informó la Oficina del Sheriff del condado de Saline, en Arkansas.

Los animales estaban allí tras ser rescatados, y la víctima había estado ayudando previamente con el cuidado de los perros, intentando encontrarles un hogar permanente. Por el momento se desconocen los motivos del ataque.

La oficina del Sheriff dijo que el nombre de la víctima no se haría público "debido a la naturaleza del incidente y por respeto a la familia".

Los animales que se encontraban en el lugar y que han sido asociados con el ataque están bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de Saline, con la ayuda del control de animales de Benton.

De acuerdo con el diario local The Saline Courier, la Ciudad de Benton confirmó que al menos 14 animales habían sido sacrificados.

Los vecinos afirman que en el pasado se han quejado en múltiples ocasiones al condado por las docenas de perros que había en la propiedad donde murió la menor.

Según sus versiones, reseñadas por Fox 10 TV, los animales no estaban controlados y, en ocasiones, corrían sueltos por todo el barrio.

