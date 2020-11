Con el voto de Barret, la Corte Suprema apoya grupos religiosos y bloquea restricciones por covid-19 en Nueva York

En una opinión no firmada, la mayoría dijo que las restricciones de Cuomo violaban la protección de la Primera Enmienda al libre ejercicio de la religión.

Cristianos y judíos se unen en dos demandas

El fallo del Supremo se conoce cuando los casos diarios de covid-19 no han bajado de 100,000 en tres semanas en Estados Unidos y se reportan más de 88,000 pacientes hospitalizados en todo el país, según la página de seguimiento de la pandemia Covid Tracking Project . Este miércoles se reportaron 2,146 fallecimientos, marcando el día más mortal en más de seis meses.

Las restricciones decretadas por Cuomo define "zonas rojas" cambiantes, donde el riesgo de coronavirus es mayor , y donde no más de 10 personas pueden asistir a los servicios religiosos. En las "zonas naranjas" ligeramente menos peligrosas, la asistencia se limita a 25. Esto se aplica incluso a las iglesias que pueden albergar a más de 1,000 personas.

En ambas demandas se plantea que las restricciones implantadas por el gobernador violan las protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión, y en la solicitud de las sinagogas afirman que Cuomo había "señalado a una religión en particular como culpable y como represalia por el aumento de la pandemia" .

"Es tiempo - tiempo pasado - de dejar claro que, aunque la pandemia plantea muchos desafíos graves, no hay ningún lugar en el que la Constitución tolere edictos ejecutivos codificados por colores que reabran licorerías y tiendas de bicicletas, y cierren las iglesias, sinagogas y mezquitas", escribió el juez Gorsuch.



El presidente de la Corte, en una opinión disidente citada por el diario The New York Times, expresó que "los límites de capacidad numérica de 10 y 25 personas, dependiendo de la zona aplicable, parecen indebidamente restrictivos", aunque "no es necesario que nos pronunciemos sobre esa grave y difícil cuestión en este momento".