Los CDC aclaran por qué el repentino cambio de guías sobre uso de mascarillas entre vacunados

La confusión en la nueva recomendación radica en los mandatos locales . Los estados, condados y hasta las empresas todavía pueden tomar la decisión de seguirlo o no. Adicionalmente, en el país no existe una forma definitiva de rastrear quién ha recibido una vacuna , lo que obliga a que los establecimientos confién en el sistema de honor y que los clientes cumplen con lo mandado.

Decisión propia

Respuesta de los CDC

“Si están vacunados y no llevan máscara, están a salvo. Si no están vacunados y no llevan máscara, no están a salvo", resumió Walensky.