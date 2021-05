El nuevo ganador del título de maestro de ajedrez de EEUU es un niño refugiado de 10 años

En 2019, cuando ganó su primer título (el campeonato estatal de Nueva York), Tani vivía con sus padres en un refugio para personas sin hogar. Entonces dijo a Nicholas Kristof, periodista de The New York Times , que quería convertirse en uno de los mejores ajedrecistas del mundo. El niño había aprendido a jugar solo un año antes. Dos años después, está entre los 30 jugadores más jóvenes que han ganado el título de maestro de ajedrez en Estados Unidos.

La familia de Tani abandonó Nigeria en 2017 para establecerse en Nueva York. El chico aprendió a jugar ajedrez en la escuela a la que asistía mientras vivía en un refugio para personas sin hogar. Un profesor de medio tiempo le enseñó. Su entusiasmo lo llevó a pedirle a su madre que lo inscribiera en un club de ajedrecistas, lo que ella dijo que no podía pagar. El supervisor del programa de ajedrez del centro educativo, Russell Makofsky, fue quien puso el dinero para las lecciones.

Aun así, el dinero no es suficiente para costear viajes al extranjero para asistir a campeonatos. Además, el estatus legal de su familia es un factor. “El estatus migratorio de la familia sigue pendiente y no viaja por miedo a que no se le permita de nuevo la entrada a Estados Unidos”, indica la página.