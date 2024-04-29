Cambiar Ciudad
El ranchero acusado de matar a migrante mexicano en Arizona no enfrentará un nuevo juicio

El juez accedió a desestimar el caso. Dijo que se programaría una audiencia más tarde este lunes para determinar si sería desestimado con perjuicio, lo que significaría que no podría ser llevado de nuevo a los tribunales.

Univision y AP
La oficina del fiscal de Arizona informó este lunes que no abrirá un nuevo proceso en contra del ranchero cuyo juicio por el homicidio de un mexicano en su propiedad terminó la semana pasada sin un veredicto.

Los miembros del jurado del caso contra George Alan Kelly fueron incapaces de llegar a una decisión unánime tras más de dos días de deliberaciones, por lo que el juez Thomas Fink declaró juicio nulo el 22 de abril.

Después de la anulación del juicio, la oficina del fiscal del condado de Santa Cruz tenía la opción de volver a llevar a juicio a Kelly o abandonar el caso.

“Debido a las circunstancias únicas y desafíos que rodean este caso, la oficina del fiscal del condado de Santa Cruz ha decidido no buscar un nuevo juicio”, dijo el lunes la fiscal adjunta Kimberly Hunley.

¿De qué se le acusaba al ranchero de Arizona?

Kelly, de 75 años, estaba acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de Gabriel Cuen Buitimea, de 48 años, en las afueras de Nogales, Arizona, cerca de la frontera con México, el 30 de enero de 2023.

Los fiscales alegan que Kelly abrió fuego con un rifle AK-47 contra unos ocho migrantes desarmados que encontró en su rancho, alcanzando a Cuen-Buitimea que murió por la espalda cuando intentaba huir.

Dos de los migrantes declararon posteriormente a las autoridades que Kelly también les había disparado, pero que no habían sido alcanzados y habían logrado escapar por la valla y regresar a México.

El hombre disparó imprudentemente nueve tiros con un rifle AK-47, a unas 100 yardas de distancia en su rancho ganadero, según los fiscales. Kelly dijo que disparó tiros de advertencia al aire, pero que no disparó directamente a nadie.

Cuen Buitimea vivía al sur de la frontera, en Nogales, México, y había ingresado ilegalmente a Estados Unidos varias veces y fue deportado, la última vez, en 2016, según muestran los registros judiciales.

