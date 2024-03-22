George Alan Kelly: qué cargos enfrenta el ranchero que va a juicio por matar a un inmigrante mexicano

Video Ranchero de Arizona acusado de asesinar a un migrante mexicano en su terreno queda libre bajo fianza

El juicio a George Alan Kelly, un ranchero de Arizona acusado de matar un inmigrante indocumentado en su propiedad cercana a la frontera con México, comienza este viernes, mientras se intensifica el acalorado debate nacional sobre la crisis migratoria antes de las elecciones presidenciales de este año.

Kelly, de 75 años, está imputado por homicidio en segundo grado por la muerte en enero de 2023 de Gabriel Cuen Buitimea, mexicano de 48 años que estaba en su propiedad en las afueras de Nogales, Arizona. Además, enfrenta dos cargos de asalto agravado.

El acusado rechazó la oferta de la fiscalía de reducirle el cargo homicidio imprudente a cambio de que se declarara culpable. Se espera que el juicio en la corte superior del condado de Santa Cruz dure un mes.

Kelly disparó contra un grupo de inmigrantes desarmados que caminaban por su rancho ganadero de casi 170 acres en el área de Kino Springs. Cuen Buitimea estaba entre ellos, dijeron las autoridades.

¿De qué acusan a George Alan Kelly?

Los fiscales han dicho que Kelly disparó imprudentemente un rifle AK-47 hacia los inmigrantes, que estaban a unas 100 yardas de él.

El abogado de Kelly ha dicho que su cliente disparó al aire sobre los inmigrantes porque temía por su seguridad, la de su esposa y su propiedad.

Los otros inmigrantes no resultaron heridos y lograron escapar de regreso a México.

Cuen Buitimea también había ingresado ilegalmente a Estados Unidos varias veces y condenado y deportado, la última vez en 2016, según muestran los registros judiciales.

El caso está siendo seguido de cerca por el consulado de México en Nogales, Arizona, que ha estado en contacto con la familia de la víctima.

El tiroteo desató fuertes sentimientos políticos sobre cuestiones de seguridad fronteriza menos de seis meses después de que un director de prisión y su hermano fueran arrestados en otro tiroteo en el oeste de Texas que mató a un migrante e hirió a otro. Los hermanos gemelos Michael y Mark Sheppard, ambos de 60 años, fueron acusados de homicidio involuntario en el tiroteo de septiembre de 2022 en el condado de El Paso.

Los hermanos detuvieron su camión cerca de un pueblo a unas 25 millas de la frontera y abrieron fuego contra un grupo de migrantes que buscaban agua en el camino. Un migrante murió y una mujer sufrió una herida de bala en el estómago, dijeron las autoridades.

Los medios de comunicación de Florida informaron el otoño pasado que los hermanos estaban en libertad bajo fianza y vivían en el estado.

La seguridad fronteriza es un tema clave en la contienda presidencial de este año, ya que el republicano Donald Trump y el presidente demócrata Joe Biden realizaron visitas en duelo a la frontera entre Texas y México a fines de febrero.

