Quién es 'El Nini', el "torturador" del Cartel de Sinaloa extraditado a EEUU

Video ‘Los Chapitos’ alimentaron a sus tigres con personas vivas: nuevos cargos contra los herederos del Cartel de Sinaloa

Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como 'El Nini' y un importante miembro del Cartel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos, anunció este sábado el Departamento de Justicia estadounidense.

"Esta mañana, Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como 'El Nini', fue extraditado a Estados Unidos", dijo el fiscal general, Merrick Garland, quien agradeció la cooperación de las autoridades mexicanas.

PUBLICIDAD

Según Garland, 'El Nini' era "uno de los principales sicarios o asesinos del cartel de Sinaloa y responsable del asesinato, tortura y secuestro de rivales y testigos que amenazaban la empresa criminal del narcotráfico".

Pérez Salas es cercano a los hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Fue arrestado en noviembre de 2023 en Culiacán, noroeste de México, y según la justicia estadounidense también "participó en la producción y venta de fentanilo para el cartel de Sinaloa, incluso en Estados Unidos".

En un comunicado en el que agradeció a su homólogo mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que Perez Salas tenía un rol "prominente" en el Cartel de Sinaloa, al que calificó como "una de las empresas del narcotráfico más mortíferas en el mundo". "Nuestros gobiernos continuarán trabajando juntos para atacar el fentanilo y la epidemia de drogas sintéticas que está matando a tantas personas en nuestros países y a nivel global", agregó Biden.

El fentanilo sintético es la causa de decenas de miles de muertos al año en Estados Unidos, que asegura que se fabrica principalmente en laboratorios narcos en México con sustancias procedentes de China.

Una polémica decisión judicial que casi deja a 'El Nini' en México

En noviembre pasado, tras su arresto, se produjo una controversia en México por la decisión de una jueza de otorgarle un amparo para evitar que fuese extraditado a Estados Unidos. La decisión de la jueza María del Carmen Sánchez generó una ola de rechazo a la que incluso se sumó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se refirió a ella como parte de los "jueces que favorecen a presuntos delincuentes".

PUBLICIDAD

“Se detiene, en este caso, a Néstor Isidro, y una jueza casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata”, expresó el mandatario en ese momento.

Fue el mismo día que se dio ese amparo cuando el secretario estadounidense Garland anunció una solicitud “extradición rápida” de Pérez Salas a Estados Unidos, diciendo que, a pesar del amparo que le habían otorgado en México, buscaría la forma de llevar a ‘El Nini’ ante las autoridades estadounidenses.

'El Nini' era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos y presunto jefe de seguridad de 'Los Chapitos'. En Estados Unidos ofrecían una recompensa de $3 millones por su captura y era requerido por las autoridades del Distrito de Columbia y Nueva York por delitos de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Pérez Salas dirigía un equipo de seguridad conocido como 'Los Ninis', el mismo apodo que tenía él, “un grupo especialmente violento de personal de seguridad de los Chapitos” que recibieron entrenamiento de tipo militar en múltiples áreas de combate, “incluyendo guerra urbana, armas y tácticas especiales y destreza como francotiradores”.

Mira también: