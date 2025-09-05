Fiebre del Powerball: 5 cosas que necesitas saber de la lotería cuyo premio ascendió a $1,800 millones

Video ¿Por qué el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball recibirá solo unos $100 millones?

Ya sea que seas un jugador habitual del Powerball, o que te hayas unido recientemente al furor por el sorteo, hay información valiosa que debes conocer en caso de que resultes ganador de la bolsa acumulada de $1,800 millones de dólares que están en juego este sábado 6 de agosto de 2025.

¿Sabes cuánto te retendrían de impuestos en el estado en donde compraste tu boleto?

PUBLICIDAD

¿Sabes cómo cobrar tu premio en el caso de que seas un inmigrante indocumentado o turista?

¿Sabes cuánto puedes ganar en caso de que atines tres o cuatro números del Powerball?

Te resolvemos esas dudas y otras más aquí. Recuerda que podrás consultar los resultados del sorteo del sábado en Univision Noticias.

¿Qué pasa si eres indocumentado o turista y te ganas el Powerball?

Primero que todo debes saber que no es necesario ser ciudadano ni residente de Estados Unidos para poder jugar el Powerball.

De acuerdo con las reglas del sorteo, el único requisito del juego de lotería es que los jugadores sean mayores de 18 años, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

En caso de que seas un turista que está de visita en EEUU y compraste un boleto, en caso de resultar ganador tendrás que regresar al país para cobrar el premio.

Si quieres saber qué documentos necesitas para cobrar el premio, si debes pagar impuesto y si necesitas una cuenta bancaria en EEUU, te dejamos la siguiente nota con la información completa. 👇

¿Cuánto dinero te llevarías a casa después de impuestos dependiendo tu estado?

Si un jugador se lleva el 'jackpot' podrá escoger entre un premio anualizado valorado en $1,800 millones, o reclamar un pago único por los $826.4 millones.

Sin embargo, el premio del Powerball, que se juega en 48 estados o jurisdicciones está sujeto a impuestos federales y estatales, según cada estado y el monto final varía.

Entra a la siguiente nota para saber cuánto podrías llevarte finalmente dependiendo tu estado y si eliges el pago anualizado o una sola cuota.

¿Acertaste 3 o 4 números del Powerball? Este es el premio que te corresponde

Lo ideal sería acertar los cinco números y el Powerball para llevarte la bolsa acumulada de $1,800 millones de pesos, pero las probabilidades de que eso pase son de 1 en 292,201,338.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si eres afortunado en acertar tres o cuatro números, incluso si solo atinas el número del Powerball puedes llevarte un pequeño premio.

Mira el siguiente video donde te decimos cuánto te corresponde. 👇

Video ¿Cómo ganar en el sorteo Powerball? Incluso con un solo número atinado puedes recibir una recompensa

Consejos para evitar problemas si te ganas la lotería

Si resultas ser el afortunado ganador del ‘jackpot’ este próximo sábado 6 de septiembre de 2025 debes aprender a cuidar tu nueva fortuna para evitar que se te vaya como el agua.

Expertos recomiendan consultar un asesor financiero, realizar un plan de gastos, e incluso que no renuncies a tu trabajo tan pronto te conviertas en ganador.

Lee aquí las razones del por qué no es buena idea que todos sepan que ganaste la lotería y cómo evitar problemas con amigos y familiares una vez que canjees el premio.👇

3 historias de inmigrantes que casi lo pierden todo tras ganar la lotería

Sabemos que nadie experimenta en cabeza ajena, pero conocer las historias de estos tres inmigrantes que se ganaron la lotería y el premio se convirtió en una verdadera condena para ellos, podría servirte para no cometer los mismos errores.

Uno de ellos perdió a su familia, otro se enfrentó a la deportación y uno más resultó estafado con varios millones.

Lee aquí las historias completas. 👇



Mira también: