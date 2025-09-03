Encarcelado, estafado y divorciado: 3 historias de inmigrantes que casi lo pierden todo tras ganar la lotería

Ganarse la lotería debería ser un momento que cambie tu vida para bien, pero para estos tres ganadores, se convirtió en una verdadera condena.

Uno de ellos perdió a su familia, otro se enfrentó a la deportación y uno más resultó estafado con varios millones.

Te contamos sus historias.

El guatemalteco que fue encarcelado tras ganar la lotería

José Antonio Cua-Toc, un inmigrante guatemalteco indocumentado, ganó un premio de lotería de aproximadamente $750,000 en noviembre de 2010 en Georgia. Temeroso de exponer su estatus migratorio, le pidió a su jefe, Erick Cervantes, que cobrara el premio por él.

Tras recibir el premio, Cervantes se negó entregar las ganancias al guatemalteco, argumentando que él había mandado a Cua-Toc a la tienda a comprar el boleto ganador.

A los pocos días, Cua-Toc fue encarcelado por presuntamente amenazar telefónicamente a Cervantes, diciéndole que lo mataría a él y a toda su familia si no le devolvía el dinero, según un informe de la policía de Warner Robins.

En mayo de 2011, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladaron a Cua-Toc al Centro de Detención Stewart de Lumpkin, luego de recogerlo de la cárcel del condado de Houston.

Mientras estaba detenido, los abogados de Cua-Toc presentaron una demanda contra Cervantes y su esposa. Un juez determinó que las ganancias permanecerían congeladas hasta que se resolviera el caso.

Otro juez, en el caso relacionado con las amenazas, ordenó a Cua-Toc que abandonara voluntariamente el país antes del 6 de septiembre de 2011, de lo contrario sería deportado y no podría regresar durante 10 años. Cua-Toc había ingresado a EEUU sin documentos en el año 2000.

Sus abogados lograron que se le permitiera permanecer en Estados Unidos hasta que se resolviera el juicio civil sobre el premio de la lotería.

En marzo de 2012, un jurado de la corte de Houston County falló a favor de Cua-Toc luego de ver varios videos donde el guatemalteco hace la compra del boleto y regresa por la noche al mismo negocio a celebrar que ganó la lotería.

Cua-Toc recibió $517,500 del premio tras la retención de impuestos.

Desde entonces, Cua-Toc ha permanecido fuera de los medios y no hay información clara sobre si fue deportado posteriormente.

El ganador de la lotería que fue estafado por su abogado

Nandlall Mangal, un hombre nacido en Guyana, compró un boleto de la lotería en Nueva York y resultó ganador de un premio mayor de $245.6 millones en agosto de 2018.

Mangal no supo que había sido el ganador hasta una semana después del sorteo, ya que había salido de viaje y dejó el boleto en su casa.

Según la Lotería de Nueva York, Mangal comentó que no era jugador habitual y que solo compraba boletos cuando el premio superaba los $100 millones. Eligió la opción de pago único de $99,321,975 después de impuestos. Sin embargo, su golpe de suerte dio un giro oscuro.

Poco después de recibir su premio, el ganador conoció a Jason Kurland, un abogado de Long Island conocido como el "abogado de la lotería" y se hicieron amigos.

Kurland convenció Mangal de invertir más de $15 millones en varias empresas, que los fiscales alegaron más tarde que Kurland y sus cómplices usaron como un “fondo para sobornos”, según Bloomberg.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, Kurland cobró comisiones ilegales sin que sus clientes lo supieran y, en julio de 2022, fue declarado culpable de estafarles $107 millones, según el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

Kurland fue condenado por fraude electrónico, fraude de servicios honestos, lavado de dinero y conspiración. En junio de 2023, recibió una sentencia de 13 años de prisión, además de una orden de restitución y decomiso de más de $64.6 millones. La Corte de Apelaciones de Nueva York lo inhabilitó como abogado a partir del 26 de julio de 2022.

Mangal se alejó de los medios y no se sabe qué hizo con el resto de su fortuna.

La pareja que se separó tras ganar la lotería

Inés Sánchez y Pedro Quezada tenían una relación de 10 años y eran muy unidos hasta que un premio de lotería los separó.

Quezada, un inmigrante de República Dominicana, ganó el Powerball de $338 millones en marzo de 2013 en Passaic, Nueva Jersey, y aceptó el pago único de $211 millones antes de impuestos. No sabía que eso afectaría profundamente su relación con Inés, una inmigrante mexicana.

Aunque no estaban casados, tenían un hijo en común. Cuando Quezada se negó a compartir la fortuna, Sánchez lo demandó reclamando parte del premio, alegando gastos compartidos y participación en el negocio familiar, según Lottery Post.

El abogado de Quezada argumentó que Sánchez no tenía derecho al dinero por no estar casados, mientras que los abogados de Sánchez señalaron que Quezada había prometido compartir las ganancias. La demanda se resolvió en 2014, cuando Sánchez retiró sus reclamaciones a cambio de no pagar los honorarios legales de su expareja.

"El señor Quezada pasó de tener una familia y poco dinero a tener todo este dinero y ninguna familia", dijo uno de los abogados de Sánchez durante la sesión donde se llegó al acuerdo en una corte estatal.



Poco después Quezada enfretó críticas por que se fue de la casa sin pagar la renta y sin cumplir la promesa que hizo a todos los vecinos de su calle de pagarles el alquiler por un mes, denunció a The New York Post, el dueño de la vivienda Kujtim Sulejmani.

"No se puede caer más bajo", declaró Sulejmani al periódico. "No pagó ni lo suyo. Olvídate del resto".

Pero sí cayó más bajo.

En 2017, Quezada fue acusado penalmente de agresión sexual contra una menor de 11 años, los cargos fueron presentados en Passaic County, Nueva Jersey. No se ha reportado públicamente el resultado del juicio.

