Powerball llega a los $1,300 millones: qué pasa si eres indocumentado o turista y te ganas la lotería

Video Premio mayor del Powerball sube a $1,000 millones: ¿cuántas probabilidades hay de ganar?

Además del llamado “sueño americano”, muchos inmigrantes también sueñan con volverse millonarios al ganar la lotería. Pero surge la pregunta: si obtuvieran el premio mayor, ¿podrían cobrarlo sin ser ciudadanos estadounidenses?

La bolsa acumulada del Powerball, que ya asciende a 1,300 millones de dólares para el sorteo del miércoles 3 de septiembre, ha atraído incluso a turistas que visitan Estados Unidos y que se plantean el mismo dilema al comprar sus boletos del sorteo.

PUBLICIDAD

Te contamos lo que debes saber en caso de que resultes ser el afortunado que acierte los cinco números del sorteo y el Powerball.

¿Qué dicen las reglas del Powerball?

De acuerdo con el sitio web del Powerball “no es necesario ser ciudadano o residente de EEUU para jugar el sorteo”.

“Los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora”, indica el sitio web.

El único requisito del juego de lotería es que los jugadores sean mayores de 18 años, independientemente de su nacionalidad, dicen las reglas.

¿Puedo comprar boletos del sorteo Powerball por internet si soy inmigrante o turista o estoy fuera de EEUU?

Aunque el sitio web del sorteo indica que cualquier jugador, independientemente de su estatus migratorio, puede comprar boletos del Powerball, el panorama es diferente para aquellos que compran sus boletos en línea.

“Algunas loterías venden boletos de Powerball por internet, pero el servicio solo está disponible para los residentes de esa jurisdicción”, dice el sitio web.

La venta de boletos de Powerball por internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida por las normas del sorteo.

Las loterías de cada estado pueden negarse a pagar el premio en metálico de los boletos Powerball comprados en cualquier página web que no sea la suya.

PUBLICIDAD

¿Cómo puedo cobrar el premio si resulto ganador del sorteo del Powerball?

Los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador, dice el sorteo en su sitio web.

Esto significa que si un turista compró su billete de la lotería mientras visitaba el país, debe regresar para reclamar su premio.

Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 con cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde compraron el boleto.

Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería local, dependiendo del importe, y también en la sede central de la lotería, según las reglas del Powerball.

Si ganas el Powerball, ¿necesitas una cuenta de banco en Estados Unidos?

El Powerball no indica en su sitio web que sea un requisito contar con una cuenta de banco en Estados Unidos para cobrar el premio, pero tenerla te podría ahorrar muchos dolores de cabeza.

Sin una cuenta, cobrar un cheque muy grande sería extremadamente difícil y arriesgado.

Algunas personas indocumentadas abren cuentas bancarias solo con su pasaporte y su ITIN; esa podría ser una opción.

El sitio USAMega advierte que aunque los cheques pueden depositarse en bancos de otros países, normalmente tendrás que lidiar con altas comisiones internacionales, conversiones de divisa y retenciones adicionales.

Según el sitio web de la lotería de Washington, una persona que no tenga cuenta bancaria puede optar porque otra cobre el premio, aunque los requisitos para estos son variables y pueden llevar en ocasiones una declaración ante un notario.

PUBLICIDAD

¿Debo pagar impuestos en EEUU si gano la lotería y soy inmigrante o turista?

El Powerball aclara que aplican impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado.

Si gana un ciudadano no estadounidense, reclamará su premio de la misma manera que un ciudadano estadounidense, pero los impuestos retenidos serán diferentes dependiendo el estado.

Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes en California que tengan un número de la seguridad social verán retenido el 24% de sus ganancias, según el California Lottery Winners Handbook.

Mientras que a los ganadores que no sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes se les retendrá el 30% del premio para efectos fiscales, dice el manual.

Además, “dependiendo del país en el que la persona resida legalmente, también puede haber tratados fiscales entre EEUU y ese otro país que podrían ser útiles para compensar las obligaciones fiscales estadounidenses”, explica el sitio web USAMega.

Si soy inmigrante indocumentado y me gano la lotería ¿puedo permanecer anónimo?

El temor de algunos jugadores de la lotería es que su estatus legal quede expuesto en caso de que ganen un premio del sorteo, por ello algunos prefieren permanecer anónimos.

Sin embargo, cada jurisdicción tiene su propia ley sobre el anonimato de los ganadores.

“Algunas jurisdicciones están obligadas por ley a facilitar el nombre del ganador, su ciudad de residencia, el juego ganado y el importe del premio a cualquier tercero que solicite la información”, dice el sitio web del Powerball.

PUBLICIDAD

Mientras que otras jurisdicciones permiten a los ganadores reclamar un premio como un fideicomiso u otra entidad legal, permitiendo así cierto anonimato frente a la divulgación pública de su información.

“Independientemente de cómo se reclame un premio, la persona que compró el boleto ganador debe identificarse ante la lotería para que los funcionarios puedan confirmar que usted es elegible para jugar y para cumplir con otros requisitos legales”, dicen las reglas del Powerball.

El ganador debe mostrar un documento de identidad válido. De acuerdo con un reporte de NBC los funcionarios de la lotería no verifican el estatus de migración del ganador.

¿Qué documentos debo presentar si soy inmigrante o turista y gano el Powerball?

El Powerball recomienda visitar el sitio web de la lotería de cada estado para saber los documentos específicos para cobrar el premio.

Y es que los documentos para corroborar la identidad del ganador varían dependiendo el estado.

Por ejemplo, la lotería de Florida permite cualquier forma de identificación que esté vigente o haya sido expedida en los últimos cinco años y lleve un número de serie u otro número identificativo.

Estos documentos pueden ser “una tarjeta de identificación o licencia de conducir emitida por una agencia pública autorizada para emitir licencias de conducir en Florida, un estado que no sea Florida, un territorio de EEUU o Canadá, o México”, dice el sitio web de la lotería de ese estado.

Sorteo del Powerball del 3 de septiembre de 2025

El bote multimillonario de Powerball sigue aumentando luego de que nadie acertara los números ganadores del sorteo del sábado 30 de agosto.

PUBLICIDAD

Para este miércoles, 3 de septiembre el premio ha subido a 1,300 millones de dólares, con una opción en efectivo de 589 millones de dólares.

La bolsa acumulada del miércoles es el quinto premio más grande en la historia del sorteo y el noveno de todos los juegos de lotería de EEUU.

El último ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Recuerda que puedes consultar los números ganadores la noche del sorteo en Univision Noticias.

Mira también: