Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 6 de septiembre de 2025
Powerball sorteó los números ganadores del premio mayor para el sábado 6 de septiembre de 2025, con $1,800 millones en juego. Mira aquí los resultados del sorteo.
Powerball realizó este sábado su sorteo del premio mayor, con $1,800 millones acumulados, el segundo más alto de su historia, con una opción en efectivo de $826.4 millones.
Estos fueron los números ganadores del sorteo del 6 de septiembre: 11 - 23 - 44 - 61 - 62 y el Powerball: 17 | Powerplay: 2x.
El último ganador del máximo premio de Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.
Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. El 18 de enero, otro participante fue el afortunado con $331 millones.
El 7 de diciembre, una persona de Nueva York acertó la combinación ganadora del jackpot de $256 millones. Anteriormente, un solo boleto vendido en Georgia acertó los seis números del premio mayor de $478.2 millones el 23 de octubre.
Cómo se juega Powerball
Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.
Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.
Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.
Cuáles son las modalidades para reclamar el premio
Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.
Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.
Cuánto cuesta jugar al Powerball
El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.
En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.
Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar
Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.
Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.
