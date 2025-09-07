Powerball: dos billetes vendidos en Missouri y Texas se reparten los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia

Video Cinco consejos si te ganas el Powerball: sigue estas recomendaciones para invertir bien el dinero

¡Powerball finamente tuvo ganadores! ¡Y en plural! Dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartirán los cerca de $1,800 millones del premio mayor, con una opción en efectivo de $826.4 millones. Era el segundo más alto de su historia.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del 6 de septiembre: 11 - 23 - 44 - 61 - 62 y el Powerball: 17 | Powerplay: 2x.

PUBLICIDAD

“Felicitaciones a nuestros nuevos ganadores del premio mayor de Powerball y a la Lotería de Missouri y la Lotería de Texas por vender los boletos ganadores”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa. “Cada boleto de $2 vendido durante esta ronda del premio mayor de Powerball les dio a los jugadores la oportunidad de ganar el premio, a la vez que apoyaron programas y servicios públicos vitales en sus comunidades, ¡y eso es digno de celebrar!”

Ambos ganadores del jackpot de anoche podrán elegir entre un premio anualizado de $893.5 millones o un pago único de $410.3 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador selecciona la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

Pero además de los dos grandes afortunados, más de 9 millones de boletos se llevaron algún tipo de premio en el sorteo de Powerball de este sábado 6 de septiembre: 18 acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de $1 millón, dos boletos acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron sus ganancias a $2 millones cada uno, al incluir la opción Power Play, por $1 adicional. También hubo 232 boletos que ganaron premios de $50,000 (4 aciertos + PB) y 90 que ganaron premios de $100,000 (4 aciertos + PB + Power Play).

En el sorteo Double Play, dos boletos en Florida y Maine ganaron $500,000 cada uno tras acertar las cinco bolas negras. Double Play® es una función adicional de $1 que permite a los jugadores apostar sus números de Powerball en un sorteo separado para tener la oportunidad de ganar hasta $10 millones. Los sorteos Double Play se realizan después de cada sorteo de Powerball.

PUBLICIDAD

El último ganador del máximo premio de Powerball fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Antes, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril.

Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. El 18 de enero, otro participante fue el afortunado con $331 millones.

El 7 de diciembre, una persona de Nueva York acertó la combinación ganadora del jackpot de $256 millones. Anteriormente, un solo boleto vendido en Georgia acertó los seis números del premio mayor de $478.2 millones el 23 de octubre.

Cómo se juega Powerball

Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar.

Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Cuáles son las modalidades para reclamar el premio

Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único.

Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales.

Video ¿Qué hacer si ganas el Mega Millions o el Power Ball?: consejos de una asesora financiera

Cuánto cuesta jugar al Powerball

El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

PUBLICIDAD

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

Cuándo son los sorteos y dónde se puede jugar

Los sorteos son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm ET, en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball se juega en 45 estados, y también en Washington DC, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Mira también: