'Locura' por el Powerball: estos 5 estados no tienen lotería y sus habitantes cruzan las fronteras para comprar un billete

En Malad, Idaho, a 13 millas (21 kilómetros) de la frontera con Utah, la gasolinera KJ's Kwik Stop está aprovechando la ausencia de Powerball en el estado vecino publicitando directamente a los residentes de Utah para que crucen por boletos. "¡El hecho de que Utah no participe en la lotería no significa que tú no puedas!", dice en su sitio web.