Un sistema podría convertirse en huracán y dejar fuertes lluvias en Texas y Louisiana esta semana

Un sistema tropical en el Golfo de México se fortalecerá esta semana y acercará con fuertes lluvias a las costas de Texas y Louisiana, posiblemente como tormenta o huracán, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El sistema tenía vientos máximos 50 millas por hora el domingo por la tarde y se ubicaba unas 340 millas al sureste de la desembocadura del río Grande.

Se prevé que se desplazará lentamente con dirección noroeste. Los meteorólogos dijeron que era demasiado pronto para precisar la trayectoria exacta de la potencial tormenta y sus posibles impactos, pero advirtieron que las costas de Texas y Louisiana podrían experimentar vientos dañinos y marejadas ciclónicas a partir del martes por la noche.

"Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo adicional durante los próximos dos días y es probable que se forme una depresión tropical durante ese tiempo mientras el sistema serpentea sobre el Atlántico tropical central. Para la mitad de la semana, el sistema debe comenzar a moverse más hacia el oeste a alrededor de 10 millas por hora", dijo el NWS en su reporte vespertino del domingo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, puso a los equipos de emergencia del estado en alerta máxima y advirtió de la posibilidad de inundaciones repentinas y lluvias torrenciales.

“Texas continuará vigilando de cerca las condiciones meteorológicas para proteger el bienestar de los texanos”, dijo Abbott en un comunicado.

Donald Jones, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Lake Charles, Louisiana, explicó durante una sesión informativa el sábado por la noche que partes del sureste de Texas y el suroeste de Louisiana recibirían una gran cantidad de lluvia a mediados y finales de esta semana.

Una temporada de huracanes relativamente tranquila

El sistema tropical se registra luego de que agosto y principios de septiembre fueran inusualmente tranquilos en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende hasta el 30 de noviembre.

La temporada alcanzará su punto máximo el martes, detalló Jones.

Hasta ahora, esta temporada de huracanes ha tenido cinco tormentas con nombre, incluido el huracán Beryl, que en julio dejó sin electricidad a casi 3 millones de hogares y empresas de Texas, sobre todo en la zona de Houston. Los expertos habían pronosticado una de las temporadas de huracanes más intensas jamás registradas.

En mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronosticó probabilidades elevadas de que se desarrollaran de 17 a 25 tormentas con nombre, y que de esas, entre 8 y 13 alcanzaran la categoría de huracán.

La NOAA sostuvo que esas cifras estaban por encima de las cantidades normales de este tipo de fenómenos meteorológicos.

"Estamos presentando un pronóstico muy agresivo", dijo en ese entonces Phil Klotzbach, del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés).

Pero desde mediados de agosto, cuando se formó el huracán Ernesto, que pasó muy cerca de las costas de Puerto Rico, no se ha formado ningún otro. Tampoco se ha desarrollado alguna tormenta desde el 6 de agosto. La próxima tormenta será nombrada Francine.

