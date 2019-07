Por qué la pelea de las campeonas del Mundial de Fútbol puede impactar en lo que ganan las mujeres en EEUU

WASHINGTON, DC.- '¡Equal pay, equal pay, equal pay!' La selección femenina de fútbol acababa de ganar su cuarto campeonato del mundo pero en las gradas del Estadio de Lyon no se coreaba el nombre de la capitana Megan Rapinoe, ni de la goleadora de la final Rose Lavelle, ni siquiera de la estrella Alex Morgan. Lo que gritaban los aficionados era 'Equal Pay', un llamado a la igualdad salarial de unas mujeres que están en la cima del deporte pero que ganan mucho menos que sus colegas varones.

"Megan Rapinoe, Christen Press y Ali Krieger han hablado más abiertamente de lo que creen, de la política. Están diciendo: 'Estamos luchando por lo que es nuestro, incluso por el dinero de la FIFA", asegura Shireen Ahmed, activista y escritora deportiva. "Están sirviendo de ejemplo no solo para niñas y mujeres en EEUU sino del mundo".

"Hay jugadoras como la delantera Jessica McDonald, que es madre soltera , que han hablado sobre esto: que le encanta el fútbol profesional pero tiene que sacar adelante a su hijo y que no podía hacerlo con un salario de fútbol", asegura la activista deportiva.

¿Cuánto ganan las mujeres?

Pero aunque la diferencia de lo que ganan hombres y mujeres en el fútbol no es nada nuevo, este año la demanda por la igualdad ha sido protagonista desde el principio de la Copa Mundial. Tanto así que la noruega Ada Hebergerg, vigente Balón de Oro que la distingue como mejor futbolista del año, decidió no acudir a la competición en protesta por la discriminación salarial.

En marzo, la selección de fútbol femenina demandó a la federación estadounidense (USSF, por sus siglas en inglés) por violar la ley de igualdad salarial de 1963 (The Equal Pay Act) y el título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 por discriminación en base al género.

Una demanda que puede repercutir en otras mujeres

Eso se refleja, por ejemplo, en el récord de ventas de las camisetas de la selección femenina. Pero la disparidad en el pago persiste pese a que la selección femenina estadounidense ha ganado los dos últimos mundiales, mientras que la masculina no logró calificar a la última Copa del Mundo en Rusia.

"Ganan, su camiseta es la más vendida, ¿qué más tienen que hacer?", se pregunta Shireen Ahmed. "Han hecho lo que los hombres no han podido y no les pagan igual. No tiene sentido".