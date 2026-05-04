enfermedades contagiosas Lo que debe saber sobre el hantavirus, la enfermedad que causó un brote en un crucero El virus, poco habitual en cruceros, puede ser mortal en hasta el 35% de los casos y no cuenta con tratamiento específico, según expertos en salud

Video ¿Qué es el hantavirus, cuáles son los síntomas y cómo se transmite?

Se sospecha que una enfermedad transmitida por roedores está causando un brote a bordo de un crucero que ha dejado tres muertos y otros tres enfermos.

Se ha confirmado la presencia del virus hantavirus en uno de los casos. La Organización Mundial de la Salud indicó que continúan las investigaciones exhaustivas sobre el brote en el crucero, incluyendo pruebas de laboratorio adicionales.

PUBLICIDAD

En los cruceros, donde la gente convive en espacios reducidos durante largos periodos de tiempo, se producen periódicamente brotes de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Estas enfermedades suelen ser causadas por gérmenes altamente contagiosos, principalmente el norovirus.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, el año pasado se registraron 23 brotes gastrointestinales en cruceros que hicieron escala en puertos estadounidenses, 18 de los cuales fueron causados por norovirus.

Pero el hantavirus no suele asociarse con los cruceros y no se transmite fácilmente entre personas.

Los estudios indican que los hantavirus existen desde hace siglos, con brotes documentados en Asia y Europa. No fue hasta principios de la década de 1990 que un grupo de hantavirus hasta entonces desconocido surgió en el suroeste de Estados Unidos como la causa de una enfermedad respiratoria aguda conocida actualmente como síndrome pulmonar por hantavirus.

La enfermedad cobró notoriedad el año pasado después de que la esposa del fallecido actor Gene Hackman , Betsy Arakawa, muriera a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México.

El virus se transmite por roedores y, más raramente, por personas

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores o sus orina, saliva o excrementos, sobre todo cuando estos se remueven y se dispersan en el aire, lo que supone un riesgo de inhalación. Las personas suelen estar expuestas al hantavirus en sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

PUBLICIDAD

La OMS afirma que, si bien ocurre raramente, los hantavirus también pueden transmitirse directamente entre personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) comenzaron a rastrear el virus después de un brote en 1993 en la región de las Cuatro Esquinas, el área donde confluyen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Fue un médico perspicaz del Servicio de Salud Indígena quien primero notó un patrón de muertes entre pacientes jóvenes, dijo Michelle Harkins , neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, quien durante años ha estado estudiando la enfermedad y ayudando a los pacientes.

La mayoría de los casos en Estados Unidos se concentran en los estados del oeste. Nuevo México y Arizona son focos de contagio, según Harkins, probablemente porque la probabilidad de encuentros entre ratones y humanos es mayor en las zonas rurales.

La enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe

Una infección puede progresar rápidamente y poner en peligro la vida. Los expertos afirman que puede comenzar con síntomas como fiebre, escalofríos, dolores musculares y posiblemente dolor de cabeza.

“Al principio de la enfermedad, es posible que no puedas distinguir entre el hantavirus y la gripe”, dijo la Dra. Sonja Bartolome del Centro Médico UT Southwestern en Dallas.

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección progresa, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho debido a la acumulación de líquido en los pulmones.

PUBLICIDAD

El otro síndrome causado por el hantavirus, conocido como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que puede provocar hemorragias, fiebre alta e insuficiencia renal, suele desarrollarse una o dos semanas después de la exposición.

Las tasas de mortalidad varían según el hantavirus que cause la enfermedad. El síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en aproximadamente el 35% de las personas infectadas, mientras que la tasa de mortalidad por fiebre hemorrágica con síndrome renal varía entre el 1% y el 15% de los pacientes, según los CDC.

Muchas incógnitas sobre la enfermedad y el tratamiento

No existe un tratamiento o cura específica, pero la atención médica temprana puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

A pesar de años de investigación, Harkins afirmó que aún quedan muchas preguntas sin respuesta, entre ellas por qué la enfermedad puede ser leve en algunas personas y grave en otras, y cómo se desarrollan los anticuerpos. Ella y otros investigadores han estado haciendo un seguimiento a los pacientes durante largos periodos de tiempo con la esperanza de encontrar un tratamiento.

“Hay muchos misterios”, dijo, y señaló que lo que los investigadores sí saben es que la exposición a roedores es clave.

La mejor manera de evitar el virus es minimizar el contacto con roedores y sus excrementos. Use guantes protectores y una solución de lejía para limpiar los excrementos de roedores. Los expertos en salud pública advierten contra el uso de escobas o aspiradoras, ya que pueden dispersar partículas virales en el aire.

PUBLICIDAD

Se han documentado diferentes variantes del hantavirus en distintos países.El término hantavirus se refiere a una amplia familia de virus, con diferentes variantes en distintos países. Casi ninguno de ellos se ha transmitido de persona a persona, con la posible excepción de una variante encontrada en Sudamérica; y es lógico que se sospeche de ese virus, ya que el crucero partió de Argentina, afirmó Angela Luis, investigadora de hantavirus en la Universidad de Montana.

Según Luis, una investigación exhaustiva será crucial para determinar exactamente qué sucedió y podría ayudar a esclarecer si el virus se propaga entre las personas.

“Supongo que vamos a aprender mucho de esto”, dijo Luis.