Pentágono prepara informe sobre todo lo que EEUU conoce sobre los ovnis

La oficina del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y otras agencias federales están preparando un informe sobre todo lo que se conoce sobre objetos voladores no identificados (Ovnis) que entregará al Congreso en las próximas semanas, según reporte de varios medios de comunicación.

El informe, que se publicará en algún momento de junio, fue ordenado por una disposición en el proyecto de ley de asignaciones de 2.3 billones de dólares del año pasado de acuerdo con la cual el director de inteligencia nacional debe elaborar, junto con el secretario de Defensa, un "análisis detallado de los datos e inteligencia de fenómenos aéreos no identificados" recopilados por la Oficina de Inteligencia Naval, el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI, explicó The Washington Post.