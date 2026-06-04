Policía Por el olor a pescado: oficial de policía de Carolina del Sur apunta a otro con su arma por calentar comida en el microondas El oficial Michael DeBiase, del departamento de policía del Myrtle Beach, en Carolina del Sur, fue acusado de apuntar con su arma de reglamento a un compañero que calentó pescado en el microondas de la estación policial, causando un intenso olor en las oficinas

Video Fiscal de Filadelfia presenta cargos contra expolicía por perjurio; comunidad celebra decisión

El presumible olor causado por un pescado recalentado en el microondas por un compañero al parecer no pudo ser tolerado por el detective Michael DeBiase, un oficial del Departamento de Policía de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, que fue acusado por apuntar con su arma al agente policial que calentó su comida en las oficinas de la sede policial.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo, y según los registros judiciales, DeBaise se encaró con un oficial patrullero cuyo nombre no fue divulgado por "calentar pescado en el microondas, causando un olor en la oficina".

PUBLICIDAD

"Durante el enfrentamiento, el detective DeBiase empuñó y apuntó su arma de reglamento" a un colega oficial, según los testimonios recogidos.

Ante lo ocurrido, la División de Fuerzas del Orden del Estado informó que el detective fue acusado un par de días después por su comportamiento.

DeBiase, de 46 años, se unió a la policía de Myrtle Beach en noviembre de 2020, proveniente de la policía de Nueva York.

El Departamento de Policía de Myrtle Beach indicó en sus redes sociales que había terminado la relación laboral con DeBiase, tras una "violación a la política del departamento", identificada tras una investigación interna. DeBiase fue suspendido de sus funciones "inmediatamente después del incidente".

El mismo Departamento afirma que a los agentes policiales "se les confía una gran responsabilidad, y ello conlleva la expectativa de que actúen con profesionalismo, integridad, buen criterio y respeto hacia los demás".