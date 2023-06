"From Miami para el mundo": así es el nuevo 'dialecto' del inglés que está surgiendo en Estados Unidos

Por ejemplo, encontramos personas que usaban expresiones como “get down from the car” en lugar de “get out of the car.”. Esto se basa en la frase en español "bajar del carro", que se traduce, para los hablantes fuera de Miami, como "salir del auto". Pero “bajar” significa “bajar”, por lo que tiene sentido que muchos miamenses piensen en “salir” de un automóvil en términos de “bajar” y no de “salir”.