Ascienden a 11 los muertos por las inundaciones en Kentucky

Al menos 11 personas murieron hasta la mañana de este lunes en Kentucky como resultado del las fuertes inundaciones que azotan desde el fin de semana el estado, informaron las autoridades.

Se teme que el número de víctimas mortales pueda aumentar. Inicialmente el domingo el gobernador reportó ocho fallecidos y horas después, en sus redes sociales, dio a conocer que había una novena muerte relacionada con el mal tiempo en el estado.

Además, cientos de personas que quedaron atrapadas por las inundaciones han tenido que ser rescatadas, después de que carreteras quedaran inundadas por las crecidas repentinas de arroyos.

Las autoridades indicaron que algunas de las muertes, incluyendo las de una madre y un niño de 7 años, fueron causadas por autos que quedaron tapados por las aguas. "Manténganse alejados de las carreteras ahora mismo y manténganse con vida", pidió el domingo. "Esta es la fase de búsqueda y rescate, y estoy muy orgulloso de todos los habitantes de Kentucky que están ahí fuera respondiendo, arriesgando sus vidas".

Entre las víctimas, un reporte del canal de televisión local WKYT-TV había mencionado también a un hombre de 73 años, que fue hallado muerto en una zona inundada, en el condado de Clay. Su muerte fue confirmada luego por la subdirectora de Gestión de Emergencias del condado.

Además de las inundaciones en Kentucky y deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras en Virginia, los meteorólogos predijeron tormentas de nieve en el noreste del país y amenaza de tornados en el valle del Mississippi. Además, las llanuras del norte se enfrentan a un frío congelante y se emitieron alertas de tornado para partes de Florida y Georgia.

Graves inundaciones en Kentucky y otros estados

El agua sumergió automóviles y edificios en Kentucky y algunos deslizamientos de tierra bloquearon las carreteras en Virginia desde el sábado por la noche hasta este domingo. Ambos estados estaban bajo advertencias de inundaciones, junto con Tennessee y Arkansas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los residentes que se mantuvieran alejados de las carreteras. Las temperaturas frías reemplazaron las fuertes lluvias con nieve la madrugada de este domingo en algunas partes de Kentucky.

El gobernador Beshear declaró preventivamente el estado de emergencia en Kentucky antes de las tormentas y este domingo dijo que el presidente Donald Trump había aprobado su solicitud de fondos de ayuda ante desastres.

El Centro Médico Kentucky River en la ciudad de Jackson dijo que cerró su departamento de emergencias y que estaba transfiriendo a todos los pacientes a otros dos hospitales de la región. El servicio meteorológico pronosticó que la bifurcación norte del río Kentucky alcanzaría una altura de casi 4.3 metros por encima del nivel de inundación esa tarde.

Las fotos publicadas por las autoridades y los residentes en las redes sociales mostraban automóviles y edificios bajo el agua en el centro-sur y el este de Kentucky. En el condado de Buchanan, Virginia, la oficina del alguacil dijo que varias carreteras estaban bloqueadas por deslizamientos de tierra.

Las autoridades de Kentucky, Tennessee, Virginia Occidental y Arkansas emitieron advertencias de inundación, y el Servicio Nacional de Meteorología instó a la población a evitar conducir por las carreteras. Algunas partes del oeste de Kentucky podrían enfrentar hasta 8 pulgadas de lluvia.

Nieve en el centro-norte y un vórtice polar gélido

La nieve y las temperaturas árticas cubrieron gran parte de la región centro-norte del país y las Grandes Llanuras el sábado, lo que afectó las carreteras en el este de Nebraska, el norte de Iowa y gran parte de Wisconsin. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de clima invernal para partes de esos estados y Michigan, con hasta 4 pulgadas de nieve pronosticados para Iowa, el sur de Wisconsin y la mayor parte de Michigan para este domingo por la tarde.

Los meteorólogos también pronosticaron que Estados Unidos está a punto de experimentar su décimo y más frío evento de vórtice polar de esta temporada. Las fuerzas meteorológicas en el Ártico se están combinando para empujar el aire frío que normalmente se queda cerca del Polo Norte hacia Estados Unidos y Europa.

La oleada de aire ártico se extenderá hacia el sur por el norte de Estados Unidos durante los próximos días, con nieve en desarrollo desde el norte de las Montañas Rocosas hasta las llanuras del centro-norte.

En Denver, donde se esperaba que las temperaturas bajaran hasta menos 10 grados Celsius (14 grados Fahrenheit) durante el fin de semana, la ciudad abrió sus refugios para el clima frío para aquellos que viven en las calles.

Los meteorólogos informaron que estaba cayendo una pulgada de nieve cada hora justo al norte de Denver. En el condado Boulder, un vehículo desocupado que quedó atrapado en la nieve luego de intentar cruzar las vías del tren fue arrollado el sábado por la tarde y destrozado por un tren. No hubo heridos, pero las autoridades advirtieron a los conductores sobre las carreteras resbaladizas.

El servicio meteorológico también advirtió sobre el frío extremo en las Grandes Llanuras en los próximos días a partir de este domingo, con sensaciones térmicas que oscilarán entre -34 grados Celsius (-30 grados Fahrenheit) y hasta -51 grados Celsius (-60 Fahrenheit ) en partes del oeste de Montana, Dakota del Norte, la zona norte de Dakota del Sur y el oeste de Minnesota. Se instó a los residentes de esas áreas a permanecer en interiores durante el frío extremo y a tomar precauciones para refugiar al ganado y otros animales.

Tormentas y advertencias de tornados en Florida y Georgia

Fuertes tormentas también azotaron partes de Florida y Georgia, donde se emitieron alertas de tornado a primera hora de este domingo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En Atlanta, una persona murió cuando un "árbol extremadamente grande" cayó sobre una casa a primera hora de este domingo, según el capitán de bomberos de Atlanta, Scott Powell. Dijo a los periodistas que los bomberos fueron enviados poco antes de las 5:00 am después de una llamada al 911.

Pasadas las 2:00 pm de este domingo, había más de 115,000 usuarios sin corriente en Georgia, según el monitoreo de Poweroutage.us.

