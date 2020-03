No es el coronavirus, pero la mosca linterna puede causar pérdidas millonarias en California

En alerta se encuentran los productores de uvas y huertos de California, luego de recibir reportes no oficiales de la presencia de la mosca linterna manchada, un insecto nativo de Asia que puede causar millones de dólares en pérdidas.

“No queremos crear pánico, sino que haya cuidados preventivos”, dijo. “Pero es un asunto para no olvidarlo”.

“Definitivamente no los queremos aquí”, dijo Warren Bogle, viticultor de Clarksburg, California. “Es como el coronavirus”.

En la actualidad, catorce condados de Pensilvania están ahora bajo cuarentena y el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha confirmado infestaciones en Virginia, Nueva Jersey, Delaware y Maryland. El USDA también ha confirmado hallazgos individuales de la mosca en Nueva York y Massachusetts, pero no una infestación en esos dos estados.

“Nunca he tenido alguna experiencia con la mosca linterna manchada; lo que más me preocupa en la actualidad es la escasez de equipo de protección para la cara de mis trabajadores cuando usan herbicidas o pesticidas; no hay mascarillas [por el coronavirus] y eso ha sido disruptivo”.