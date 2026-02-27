Música Muere Neil Sedaka, compositor y cantante de numerosos éxitos en la década de 1960 Neil Sedaka, el cantante y compositor que vendió millones de discos, falleció este viernes a los 86 años. Entre sus numerosos éxitos se encuentran "Breaking Up Is Hard to Do", "Calendar Girl» y "Oh! Carol", una canción en la que lamenta la pérdida de su novia del instituto, Carole King.

Neil Sedaka, el exitoso cantautor cuya voz de soprano juvenil y melodías alegres lo convirtieron en una figura destacada en los primeros años del rock and roll y lo llevaron a una segunda etapa de éxito en la década de 1970, murió este viernes a los 86 años.

"Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka", dijo su familia en un comunicado. "Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones de personas, pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble al que echaremos mucho de menos".

No se dieron a conocer más detalles sobre su muerte.

Miembro clave de la fábrica de compositores Brill Building, Sedaka se asoció con el letrista y vecino de la infancia Howard Greenfield para crear canciones que reflejaban la inocencia adolescente de la era posterior a Elvis y anterior a los Beatles, a finales de los años 50 y principios de los 60, entre las que se incluyen "Happy Birthday Sweet Sixteen", "Calendar Girl" y "Oh! Carol", un lamento por su novia del instituto, Carole King.

Tras un largo periodo de sequía, resurgió con éxitos como "Laughter in the Rain" y "Bad Blood". La versión de The Captain & Tennille de su "Love Will Keep Us Together" fue número uno en las listas de éxitos en 1975.

Carrera de varias décadas

De baja estatura y cabello oscuro, con una gran sonrisa y una voz aguda, era un hijo de un taxista judío nacido en Brooklyn y formado en Juilliard que comenzó a actuar cuando era adolescente y siguió haciéndolo durante décadas.

Sedaka seguía dando docenas de conciertos al año a pesar de tener más de 80 años. Conservaba el entusiasmo y el amplio registro vocal de su juventud y nunca se cansaba de las composiciones que había cantado cientos de veces.

"Pasados los 70, Pavarotti me dijo que las cuerdas vocales ya no son lo que eran. Tengo mucha suerte de que mi voz se haya mantenido", declaró a The Associated Press en 2012. "Está bien ser una leyenda, pero es mejor ser una leyenda en activo".

Las canciones de Sedaka vendieron millones en todo el mundo y han sido versionadas por una gran variedad de artistas, desde Elvis Presley y Frank Sinatra hasta The 5th Dimension y Nickelback. Sedaka ayudó a impulsar la carrera de Connie Francis con "Stupid Cupid" y "Where the Boys Are", esta última para la banda sonora de la película del mismo nombre.

The Captain & Tennille recibieron un Grammy al mejor álbum gracias en gran parte a "Love Will Keep Us Together" e incluyeron un guiño a Sedaka al final de la canción, cuando Toni Tennille exclamó "¡Sedaka ha vuelto!".

Su serie de éxitos hasta la llegada de The Beatles

En 1958, a los 19 años, Sedaka firmó con RCA Victor Records y su primer sencillo, "The Diary", tuvo un éxito moderado. Comenzó a realizar giras y a promocionar sus canciones mediante apariciones regulares en los programas de televisión "American Bandstand" y "Shindig!" de Dick Clark.

En el Brill Building, Sedaka y Greenfield se unieron a otros compositores y letristas prometedores, como Neil Diamond, Paul Simon y King.

"Neil Sedaka tenía mucho talento y me inspiró a seguir mi sueño de ser compositora", dijo King en su página de Facebook el viernes. "Con amor, gratitud y condolencias a su familia".

Micky Dolenz, de los Monkees, también rindió homenaje a Sedaka, diciendo en Instagram que era "uno de esos raros compositores que podían hacerlo todo".

De 1959 a 1962, Sedaka tuvo diez discos en el Top 10, entre ellos "Calendar Girl", "Oh! Carol", "Happy Birthday Sweet Sixteen" y "Next Door to an Angel". Pero a mediados de la década de 1960, el sonido Brill Building, influenciado por los grupos de doo-wop de las calles de Nueva York, fue desplazado de las listas de éxitos por la invasión británica liderada por The Beatles y la música psicodélica y de protesta que le siguió. Sedaka soportaría 13 años "en el desierto", como él mismo lo describió a la AP.

El inesperado regreso de Sedaka, con la ayuda de Elton John

Sin embargo, Sedaka fue uno de los afortunados que disfrutó de un renacimiento que comenzó a mediados de los años 70 gracias al patrocinio de Elton John, a quien conoció en una fiesta después de que Sedaka se mudara con su esposa y sus dos hijos a Inglaterra para aprovechar su persistente popularidad en ese país.

John lo fichó para su incipiente sello discográfico Rocket Records, con sede en Estados Unidos, y le brindó la oportunidad de conseguir más éxitos con el álbum "Sedaka's Back".

En Rocket, Sedaka y su nuevo compañero de composición, Philip Cody, encabezaron las listas de éxitos con "Bad Blood" y la alegre "Laughter in the Rain". También logró una hazaña poco común con "Breaking Up Is Hard to Do". Su versión original, de ritmo rápido, fue número uno en 1962. La regrabó como una balada lenta en 1975 y también fue número uno.

Grabó cinco álbumes entre 1972 y 1976. Entre ellos se encontraban éxitos como "Standing on the Inside", "That's Where the Music Takes Me" y "Our Last Song Together", sobre su ruptura con Greenfield, con quien comenzó a escribir canciones cuando Sedaka tenía solo 13 años y Greenfield 16.

Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, pero el Salón de la Fama del Rock & Roll se le escapó a pesar de una campaña de recogida de firmas de sus fans.

Sedaka se casó con su esposa Leba en 1962. Tuvieron dos hijos. Su hija Dara grabó un dueto con su padre en 1980, "Should've Never Let You Go". Fue un éxito, pero ella nunca se unió a él en el negocio de la música. Su hijo, Marc, es guionista de cine y televisión.

