Muere el pianista Eddie Palmieri, ícono de la salsa y el jazz que fue el primer latino en ganar un Grammy

El músico Eddie Palmieri, quien fue uno de los artistas más innovadores de la salsa y el jazz latino, murió este miércoles a los 88 años.

Fania Records anunció el fallecimiento de Palmieri en la noche. Su hija, Gabriela, declaró a The New York Times que su padre falleció ese mismo día en su casa de Nueva Jersey tras una larga enfermedad.

El pianista, compositor y director de orquesta fue el primer latino en ganar un premio Grammy en 1975, al que seguirían varios más a lo largo de una carrera en la que publicó casi 40 álbumes.

De padres puertorriqueños, Palmier nació en el Spanish Harlem de Nueva York el 15 de diciembre de 1936, en una época en la que la música se consideraba una vía de escape del gueto.

Comenzó a estudiar piano a temprana edad, al igual que su famoso hermano Charlie Palmieri. Sin embargo, a los 13 años, comenzó a tocar timbales en la orquesta de su tío, impulsado por su deseo de tocar la batería.

Finalmente, abandonó el instrumento y volvió a tocar el piano. “Soy un percusionista frustrado, así que me desquito con el piano”, dijo el músico en una biografía publicada en internet.

Formó la banda La Perfecta y fue el primer latino en recibir un Grammy

Su primer Grammy llegó en 1975 por el álbum The Sun of Latin Music, y continuó publicando música hasta bien entrados los 80. También actuó durante la pandemia del coronavirus mediante transmisiones en vivo.

En una entrevista de 2011 con la agencia AP, cuando le preguntaron si le quedaba algo importante por hacer, respondió con su habitual humildad y buen humor: “Aprender a tocar bien el piano… Tocar el piano es una cosa. Ser pianista es otra”.

Palmieri incursionó en la música tropical como pianista durante la década de 1950 con la Orquesta de Eddie Forrester.

Posteriormente, se unió a la banda de Johnny Seguí y a la de Tito Rodríguez antes de formar su propia banda en 1961, La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La Perfecta fue la primera en incorporar una sección de trombones en lugar de trompetas, algo poco común en la música latina de entonces. Con su sonido único, la banda se unió rápidamente a las filas de Machito, Tito Rodríguez y otras orquestas latinas de la época.

Palmier produjo varios álbumes con los sellos Alegre y Tico Records, incluyendo el clásico de 1971 “Vámonos pa’l monte”, con su hermano Charlie como organista invitado. Charlie Palmieri falleció en 1988.

El enfoque poco convencional de Eddie volvería a sorprender a la crítica y a los fans ese mismo año con el lanzamiento de Harlem River Drive, en el que fusionó estilos afroamericanos y latinos para producir un sonido que abarcaba elementos de salsa, funk, soul y jazz.

Más tarde, en 1974, grabó “El Sol de la Música Latina” con el joven Lalo Rodríguez. El álbum se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

En 1975, grabó el álbum Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico, considerado por muchos fans como una joya de la salsa. En la década de 1980, ganó dos Premios Grammy más por los álbumes “Palo pa’ rumba” (1984) y “Solito” (1985).

En 1987, grabó al salsero Tony Vega en el álbum “La verdad”, y en 1992, introdujo a la vocalista La India al mundo de la salsa con la producción “Llegó La India vía Eddie Palmieri”. En 1998, lanzó “El rumbero del piano”, en el que volvió a explorar la salsa agresiva que siempre lo había caracterizado.

Palmieri lanzó el álbum Masterpiece en el año 2000, que lo unió a Tito Puente antes de fallecer ese mismo año. Fue un éxito de crítica y ganó dos Premios Grammy. El álbum también fue elegido como la producción más destacada del año por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico.

Llevó la salsa y el jazz latino a medio mundo

Durante su dilatada carrera, participó en conciertos y grabaciones con la Fania All-Stars y el Tico All-Stars, destacándose como compositor, arreglista, productor y director de orquesta.

En 1988, el Instituto Smithsonian grabó dos conciertos de Palmieri para el catálogo del Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington.

En 2002, la Universidad de Yale le otorgó la Beca Chubb, un galardón generalmente reservado para jefes de Estado internacionales, en reconocimiento a su labor en la construcción de comunidades a través de la música.

En 2005, debutó en la Radio Pública Nacional como presentador del programa "Caliente", emitido por más de 160 emisoras de radio a nivel nacional.

Trabajó con músicos de renombre como el timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel "Cachao" López, el trompetista Alfredo "Chocolate" Armenteros, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.

En 2010, Palmieri reconoció que se sentía un poco solo musicalmente hablando, debido al fallecimiento de muchos de los rumberos con los que disfrutaba tocar.