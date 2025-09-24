Uno de los ganadores del Powerball de $1,800 millones fue recién a cobrar su premio y contó qué hará con él

Video Cinco consejos si te ganas el Powerball: sigue estas recomendaciones para invertir bien el dinero

El jugador de Powerball de Missouri que ganó la mitad del premio mayor de 1,787 millones de dólares del sorteo del 6 de septiembre rompió el silencio y contó qué planea hacer con su fortuna, pero no reveló su identidad.

"Voy a dedicarme a mí durante un año", dijo el ganador en un comunicado de la lotería local difundido este lunes.

El hombre, que se convirtió en el ganador del premio más grande de la lotería de Missouri, dijo que está deseando pasar tiempo con su esposa y que ahora también planea reducir su carga de trabajo como resultado del premio.

"Soy una persona hogareña. El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme", dijo.

"Ahora mi (esposa) me va a sacar a rastras de la ciudad", se rió.

Mientras reclamaba su premio en la sede de la lotería de Missouri en Jefferson City, señaló que un premio tan grande era todavía difícil de entender.

"Soy millonario, multimillonario, y tan solo anoche estaba haciendo la colada...", compartió, todavía incrédulo.

El hombre contó a la lotería que había pasado noches en vela desde que resultó ganador hasta el día que hizo el viaje a Jefferson City para cobrar el premio.

Los ganadores del segundo premio más grande de la historia del Powerball

El pasado 6 de septiembre, dos boletos vendidos en Missouri y Texas atinaron los seis números del sorteo del Powerball, por lo que se repartieron los cerca de $1,800 millones del premio mayor. Era el segundo más alto de su historia.

Cada ganador se podía llevar a casa aproximadamente 893.5 millones de dólares antes de impuestos, con la opción de reclamar el importe total del premio en 30 pagos o recibir un pago único de aproximadamente la mitad del importe del bote, explica el comunicado de la lotería.

En Missouri el boleto ganador fue adquirido en una tienda QuikTrip en St. Louis. El afortunado ganador eligió recibir el pago único de aproximadamente $410.3 millones después de impuestos, informó la lotería local.

Mientras que en Texas el boleto ganador fue vendido en la estación de servicio Big 103 en Fredericksburg.

Aunque tampoco se conoce el nombre del ganador, se sabe que eligió el pago único, lo que le permitió recibir una cantidad similar a la del ganador de Missouri, aunque con una diferencia debido a las leyes fiscales estatales.

Ambos ganadores pueden permanecer anónimos de acuerdo con las leyes de cada estado.

Además de los dos grandes afortunados, más de 9 millones de boletos se llevaron algún tipo de premio en el sorteo de Powerball del 6 de septiembre: 18 acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de $1 millón, dos boletos acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron sus ganancias a $2 millones cada uno, al incluir la opción Power Play, por $1 adicional.

También hubo 232 boletos que ganaron premios de $50,000 (4 aciertos + PB) y 90 que ganaron premios de $100,000 (4 aciertos + PB + Power Play).

