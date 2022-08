A un pastor lo arrestaron porque regaba las flores de su vecino: ahora demandará a la policía

En el video, Jennings explica a los agentes que la camioneta que habían señalado como “sospechosa” no era suya, y añadía que su casa estaba en la acera de enfrente. El agente pidió entonces una identificación al pastor y este se negó, puesto que dijo que tenía antecedentes legales y sabía que no debía dar una identificación puesto que no estaba cometiendo ningún crimen.