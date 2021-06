Por qué este pueblo mexicano celebra Juneteenth, el nuevo feriado federal que conmemora la liberación de los esclavos en EEUU

Gertrudis relata en el video su herencia de una manera más simple. “Yo aquí nací, así como me ve a mí me ve, negra. Aquí nací, aquí me crié, aquí enviudé. Cantar, tomar, en la navidad, la botellita. [...] Y todos nos vamos a ir…”. Herrera resume: "Nos diluimos en el mestizaje".