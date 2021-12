Una madre da a luz con parto inducido para que su esposo con cáncer pueda abrazar a su hijo antes de morir

Unas horas más tarde, a las 8:00 am del jueves 2 de diciembre, un equipo de médicos ingresó a la habitación de Haley Parke para informarle que la condición de salud de su esposo estaba deteriorándose rápidamente y que no podría resistir más de unas horas. Se le comunicó que o era cesárea o su esposo no tendría la oportunidad de conocer a su hijo.