juicio Madres de familia celebran fallo contra Meta y YouTube y exigen límites a gigantes tecnológicos Familias de menores afectados celebran fallo contra Meta y YouTube: “por fin se reconoce el daño” y piden proteger a los niños en las redes sociales.

Video Juicio histórico contra redes sociales: Así reaccionaron las familias al veredicto contra Meta y Google

Luego de que un jurado en California decidió que Meta y YouTube deberán pagar 3 millones de dólares por daños a una mujer de 20 años, debido a los perjuicios de las aplicaciones móviles de esas compañías, padres de familia de menores que han sido afectados en los mismos casos celebraron la decisión y plantearon que es el primer paso para ir contra las grandes empresas tecnológicas y sus implicaciones en la salud mental.

Reunidos afuera del tribunal en Los Ángeles, donde este miércoles 25 de marzo se determinó el veredicto, madres de familia de niños que se suicidaron por l as adicciones a redes sociales digitales dijeron que las empresas sabían lo que hacían y no les importó garantizar el bienestar de sus usuarios, sino maximizar sus ganancias económicas.

PUBLICIDAD

También plantearon acudir al Congreso en Washington para que los legisladores aprueben regulaciones que protejan a los niños de los riesgos en internet.

Al enterarse de la noticia de que Instagram y YouTube fueron considerados responsables de contribuir a la depresión de una joven estadounidense, Lori Schott dio un salto de alegría y rompió a llorar, como si fuera su propia hija quien acabara de ganar el caso.

"(Es) la confirmación de que lo que vimos, que nuestros hijos estaban siendo dañados, era cierto. "Esto va a hacer el mundo más seguro", dijo a la AFP esta agricultora de Colorado, que viajó más de mil 800 kilómetros para asistir al veredicto.

Afuera del juzgado fueron colgadas fotografías de niños afectados por las redes sociales.

Sarah Gardner, de la organización para la protección infantil en línea Heat Initiative, manifestó su alivio por el fallo y calificó la situación de surrealista, después de que padres de familia han sufrido por la afectación a sus hijos.

"Hemos visto todos estos documentos. "Sabemos las decisiones que estaban tomando, poniendo en riesgo la vida de los niños y ganando dinero con eso", planteó en un video difundido por Reuters.

"Este es, sin duda, el inicio de que la marea empiece a cambiar contra las grandes tecnológicas", añadió Lennon Torres, de la misma organización sin fines de lucro.

Las plataformas "no tenían defensa" en este caso, afirmó Schott, indignada por la manera en que los abogados de Meta atribuyeron la depresión de Kaley G. M. a su difícil infancia, con un padre negligente, una madre de mal genio y una hermana que intentó suicidarse.

PUBLICIDAD

"Su defensa es atacar a Kaley y a su familia. ¿Y qué hace un depredador? "Un depredador ataca a la víctima", dijo.

Enfurecida, esta mujer de 60 años no logra asumir la pérdida de su hija Annalee, que se suicidó a los 18 años. La señora descubrió una nota de su hija en la que explicaba que se consideraba fea y que se comparaba constantemente con otras mujeres en las redes sociales que utilizaban filtros con regularidad para alterar su apariencia.

Video Meta apelará el pago de 375 millones, Mark Zuckerberg defiende sus protocolos de seguridad a menores

Piden legislar

Julianna Arnold, madre de Coco Connor, que estuvo presente en la sala, dijo que la decisión del jurado confirmó lo que han expresado durante años sobre las empresas y su conocimiento del daño que causan en los menores.

"Fue una decisión consciente que tomaron. No fue un accidente. Y los padres no tienen la culpa, eso seguro. Ellos conocían el daño, ¿cierto? "Sabían el perjuicio", dijo a la prensa.

"Evaluaron el riesgo y aun así siguieron adelante. Y en mi opinión, eso es imperdonable. Esto se trata de lo que está bien o mal, no de una decisión empresarial. Hay una acción correcta y una incorrecta, y ellos están del lado incorrecto", añadió.

La señora pidió que se deje de culpar a los padres de familia y llamó a las empresas tecnológicas a que asuman su responsabilidad, pues manipularon a los niños para ganar dinero.

Asimismo, pidió a los otros padres de familia que se sumen para pedir una regulación, tomando en cuenta el veredicto reciente. Además, advirtieron que el peligro aumenta con las posibilidades de las muertes causadas por chatbots de la inteligencia artificial y necesitan límites.

PUBLICIDAD

"Padres, ya no miren hacia otro lado. Se acabó. Esto no termina aquí. Sabemos que esto es a largo plazo. Vamos rumbo a Washington con la evidencia que nos da este veredicto, y exijamos protecciones de seguridad y leyes que mantengan a los niños seguros en línea", urgió.

Lori Schott se adhirió y dijo que el juego de las grandes tecnológicas se terminó.

"Si las redes sociales fueron la droga de entrada, la IA es como el crack y la heroína. "Avanza rápido, la tecnología avanza muy rápido, y el gobierno no", comparó Victoria Higgs, otra madre.

"Esto, sí, es una victoria, y todas nos sentimos reivindicadas. Pero hasta que no vaya acompañado de legislación, esto podría convertirse en simplemente 'el costo de hacer negocios' y luego volverían a lo mismo. Esperamos que ese no sea el caso."Tiene que ir acompañado de leyes", agregó.

El precedente para miles de familias

La sentencia de este miércoles sienta un precedente para miles de familias estadounidenses que acusan al sector de las redes sociales de diseñar deliberadamente sus plataformas para volver adictos a los menores, mediante funciones como los "me gusta", las notificaciones, el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos.

Durante el juicio, los abogados de YouTube e Instagram trataron de convencer al tribunal de que estas plataformas ya no buscan maximizar el tiempo que sus usuarios pasan en línea, a diferencia de sus primeros años.

Pero para Julianna Arnold, cuya hija Coco murió a los 17 años tras recibir fentanilo de un desconocido que conoció en Instagram, estos esfuerzos parecen vanos.

PUBLICIDAD

Dice que el aumento de las demandas contra estas plataformas es esencial, ya que el Congreso de Estados Unidos examina actualmente un proyecto de ley que, por primera vez, impondría un "deber de cuidado" a las empresas de redes sociales.

"Esta decisión no va a cambiarlo todo, pero nos ayuda a moldear la opinión pública", insistió.

"Es la única manera de conseguir que los legisladores en Washington nos escuchen", indicó.

El juicio en Los Ángeles, calificado de histórico, involucró a Kaley G. M., una californiana de 20 años que fue usuaria compulsiva de varias plataformas de redes sociales desde la infancia y las acusaba de agravar sus problemas de salud mental y sus pensamientos suicidas.

TikTok y Snapchat llegaron a un acuerdo económico para evitar ir a juicio, pero Google, propietaria de YouTube, y Meta, matriz de Instagram y Facebook, optaron por librar la batalla legal.