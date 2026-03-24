Explotación Infantil

Meta condenada a pagar 375 millones de dólares en Nuevo México por fallas de seguridad y exponer a menores

Un jurado de Nuevo México determinó que Meta Platforms violó la ley estatal al engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp y exponer a menores a prácticas de explotación sexual en sus plataformas

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Por:N+ Univision
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Un jurado de Nuevo México determinó que Meta Platforms violó la ley estatal al engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp y permitir la explotación sexual de menores en sus plataformas.

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La sentencia establece 375 millones de dólares en sanciones civiles, marcando el primer veredicto de un jurado en este tipo de demandas contra la empresa.

El caso surgió de una operación encubierta en 2023, en la que la oficina del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, creó cuentas de usuarios menores de 14 años que recibieron material sexual explícito y contactos de adultos, lo que derivó en cargos criminales contra varias personas.

El estado acusó a Meta de afirmar que sus plataformas eran seguras para niños y adolescentes, mientras ignoraba problemas internos sobre explotación sexual y riesgos de salud mental.

Meta anunció que apelará el fallo, defendiendo sus esfuerzos para proteger a los usuarios y alegando que las protecciones de la Primera Enmienda y la Sección 230 de la ley estadounidense la eximen de responsabilidad sobre contenido generado por los usuarios.

El juicio se suma a una serie de demandas más amplias contra Meta relacionadas con la seguridad de los menores y la salud mental de los jóvenes, de acuerdo con la agencia Reuters.

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