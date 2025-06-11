Hay un detenido: lo que se sabe de la muerte de Angelina Resendiz, la soldado hispana desaparecida de una base en Virginia

Video Hallan muerta a Angelina Reséndiz, la joven marinera de Texas que desapareció en Virginia

Angelina Petra Resendiz, una soldado de 21 años asignada al buque USS James E. Williams, fue encontrada muerta en un área boscosa de Norfolk, Virginia , casi dos semanas después de desaparecer de su barracón en la base naval de Norfolk.

Su cuerpo fue identificado el martes por el médico forense local, tras ser hallado el lunes en un terreno cercano a una escuela primaria.

La desaparición de Resendiz ocurrió el 29 de mayo y fue reportada oficialmente el 3 de junio, cuando se emitió una alerta de adulto críticamente desaparecido por parte de la Policía Estatal de Virginia en colaboración con el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS).

Resendiz se unió a la Armada en 2023 después de culminar la escuela secundaria "porque sentía que era un llamado", según contó su madre Esmeralda Castle.

Como especialista de cocina, "ella pensaba que algún día podría cocinar para el presidente o para otros líderes mundiales. Ella trabajó muy duro en su buque", afirmó la madre.

Cuándo y cómo hallaron el cuerpo de la marinera Angelina Resendiz

El cuerpo de Resendiz fue encontrado en un área boscosa detrás de la escuela primaria Richard Bowling en Norfolk, un lugar fuera de la base naval donde residía.

La policía local y el NCIS respondieron al reporte del hallazgo el lunes por la noche, mientras que, redes sociales, vecinos reportaron la presencia de múltiples vehículos policiales y militares en la escena, donde se estableció un perímetro de seguridad.

La identificación oficial se confirmó el martes 10 de junio mediante pruebas de ADN realizadas por el Departamento Médico Forense de Norfolk, y corroboradas por la Marina y el NCIS.

Qué información hay del sospechoso puesto en prisión preventiva por la muerte

de la marinera Angelina Resendiz

Un comunicado emitido por el NCIS señala que un marinero de la Armada, que no fue identificado, fue puesto en prisión preventiva en relación con la muerte de la marinera Resendiz.

La institución añadió que aunque los cargos aún están pendientes, será procesado bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, que regula la investigación y sanción de delitos cometidos por personal militar activo, de la Guardia Nacional, Reserva y estudiantes de academias militares.

Qué se sabe de las causas de la muerte de Angelina Resendiz

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte ni las circunstancias precisas del hallazgo, pero mantienen abierta la investigación.

Por su parte, el NCIS reiteró su compromiso para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven marinera y garantizar que se haga justicia.

Qué ha dicho la familia

de Angelina Resendiz

De acuerdo con reportes de medios, la familia de Resendiz solicitó la intervención de senadores y representantes federales para abordar los problemas sistémicos que, según ellos, permitieron que esta tragedia ocurriera sin una respuesta adecuada desde el inicio.

En un comunicado emitido por Kimberly Wimbish en representación de la familia, se hizo un llamado a los senadores de Virginia, Mark Warner y Tim Kaine, a la delegación congresional de Hampton Roads y al presidente Donald Trump para que “aborden los problemas sistémicos que permitieron que ella desapareciera sin justicia desde el 29 de mayo de 2025”.

En el documento, la familia Resendiz expresó su indignación porque Esmeralda Castle, madre de Angelina, no fue notificada oficialmente sobre la desaparición de su hija, sino que se enteró de manera extraoficial a través del personal de su hija y la cobertura mediática.

Castle ha denunciado en diversas declaraciones públicas la falta de comunicación oficial durante la búsqueda.

En una campaña de recaudación de fondos para apoyar a Castle con los gastos relacionados con la búsqueda y el proceso legal, se asegura que la Marina de los Estados Unidos mantuvo “silencio y ambigüedad sobre la búsqueda de Angie” y que “con toda la tecnología a su disposición, no hay razón para que un marinero desaparezca o permanezca desaparecido”.

También se señala que la madre de Angelina planea organizar una protesta para exigir una reforma en el tratamiento de los casos de mujeres desaparecidas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

