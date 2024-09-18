La tragedia del Titán "pudo haberse evitado" si una agencia federal hubiera escuchado una denuncia

Video Un nuevo video muestra los restos del submarino Titán en el fondo del mar

Un empleado clave que calificó de inseguro al sumergible Titán antes de su último y fatal viaje hacia los restos del Titanic en las profundidades testificó el martes que la tragedia podría haberse evitado si una agencia federal de seguridad hubiera investigado su queja.

David Lochridge, ex director de operaciones de OceanGate, dijo que se sintió defraudado por la decisión de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de no dar curso a la queja.

"Creo que si la OSHA hubiera intentado investigar la gravedad de las preocupaciones que planteé en múltiples ocasiones, esta tragedia podría haberse evitado", declaró ante la comisión que intenta determinar qué causó la implosión del Titán el año pasado, matando a las cinco personas a bordo.

"Como marino, me siento profundamente decepcionado por el sistema que se supone que protege no solo a los marinos sino también al público en general", agregó.

El exdirector de operaciones marinas de OceanGate, David Lochridge, durante su testonio el martes 17 de septiembre de 2024, para la audiencia formal de la junta marina sobre la tragedia del Titán. Imagen Andrew J. Whitaker/AP



Lochridge dijo durante su testimonio que ocho meses después de presentar una queja ante la OSHA, un asistente social le dijo que l a agencia aún no había comenzado a investigarla y que había 11 casos por delante del suyo. Para entonces, OceanGate había demandado a Lochridge y él había presentado una contrademanda.

Aproximadamente 10 meses después de haber presentado la denuncia, decidió retirarse. El caso se cerró y ambas demandas fueron desestimadas. “No les di nada, ellos no me dieron nada”, dijo sobre OceanGate.

Por el momento, la OSHA no se ha pronunciado.

Audiencia sobre la implosión del Titán: la empresa solo quería ganar dinero

Lochridge dijo que frecuentemente chocaba con el cofundador de la compañía y sentía que la empresa solo estaba comprometida con ganar dinero.

David Lochridge era uno de los testigos más esperados para comparecer ante la comisión. Su testimonio se hizo eco del de otros exempleados el lunes, uno de los cuales describió al jefe de OceanGate, Stockton Rush, como volátil y con quien era difícil trabajar.

Rush estuvo entre las cinco personas que murieron en la implosión. OceanGate era propietaria del Titan y lo llevó en varias inmersiones al Titanic desde 2021.

“La idea detrás de la compañía era ganar dinero”, dijo Lochridge. “Había muy poco en el camino de la ciencia”.



El testimonio de Lochridge comenzó un día después de que otros testigos pintaran una imagen de una empresa en problemas que estaba impaciente por poner en el agua su embarcación de diseño poco convencional. El accidente desencadenó un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina privada.

Lochridge se unió a la empresa a mediados de la década de 2010 como ingeniero veterano y piloto de sumergible y dijo que rápidamente sintió que lo estaban utilizando para darle credibilidad científica a la empresa y que lo estaban vendiendo como parte del proyecto "para que la gente viniera y pagara dinero", y eso no le sentó bien.

"Yo era, me sentía, un pony de exhibición", dijo. "La empresa me obligó a pararme allí y dar charlas. Era difícil. Tuve que subir y hacer presentaciones. Todo".

Las preocupaciones por la seguridad del Titán: un exdirector de ingeniería no quiso pilotarlo

Lochridge hizo referencia a un informe de 2018 en el que planteó problemas de seguridad sobre las operaciones de OceanGate. Dijo que con todos los problemas de seguridad que vio "no había forma de que yo aprobara esto".

Cuando se le preguntó si tenía confianza en la forma en que se estaba construyendo el Titan, dijo: "Ninguna confianza en absoluto".

La rotación de personal era muy alta en ese momento, explicó y la gerencia desestimó sus preocupaciones porque estaban más centradas en "malas decisiones de ingeniería" y en el deseo de llegar al Titanic lo más rápido posible y comenzar a ganar dinero. Finalmente fue despedido después de plantear las preocupaciones de seguridad, dijo.

Bonnie Carl, quien fuera directora de finanzas y recursos humanos de OceanGate, testificó el lunes que Lochridge había caracterizado al Titán como “inseguro”.



Pero Lochridge no fue el único que mostró sus preocupaciones ante la seguridad del sumergible. El ex director de ingeniería de OceanGate, Tony Nissen, dijo en la audiencia el lunes que se sintió presionado para preparar el barco para bucear y se negó a pilotarlo para un viaje varios años antes de la tragedia. Nissen trabajó en un prototipo de casco anterior a las expediciones del Titanic.

“‘No me voy a subir’”, le dijo a Rush, el CEO.

Los funcionarios de la Guardia Costera señalaron al comienzo de la audiencia que el sumergible no había sido revisado de forma independiente, como es una práctica estándar. Eso y el diseño inusual del Titán lo sometieron al escrutinio de la comunidad de exploración submarina.

OceanGate, con sede en el estado de Washington, suspendió sus operaciones después de la implosión.

La Junta de Investigación Marina en curso es el nivel más alto de investigación de accidentes marítimos realizada por la Guardia Costera. Cuando concluya la audiencia, se enviarán recomendaciones al comandante de la Guardia Costera. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte también está realizando una investigación.

