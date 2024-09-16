Qué decían los últimos mensajes de los tripulantes del sumergible Titán antes de implosionar en su viaje al Titanic

Uno de los últimos mensajes enviado por la tripulación del sumergible Titán a la nave nodriza fue revelado este lunes por la Guardia Costera de EEUU que realiza una investigación antes de una serie de audiencias que comenzaron este lunes sobre la implosión en la que murieron los cinco pasajeros a bordo del sumergible.

De acuerdo con una recreación visual presentada por la Guardia Costera antes de la audiencia, uno de los últimos mensajes de texto de la tripulación del Titán al buque de apoyo Polar Prince antes de que el sumergible implosionara decía “todo bien aquí”.

El Titán y el Polar Prince se comunicaban a través de mensajes de textos mientras el primero se sumergía en las profundidades del Atlántico para explorar los restos del Titanic. El Titán realizaba viajes al barco hundido desde 2021.

El sumergible Titán implosionó en el Atlántico Norte en junio de 2023, lo que causó la muerte de las cinco personas que iban a bordo y desencadenando un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina privada.

La Guardia Costera de EEUU convocó rápidamente una investigación de alto nivel sobre lo sucedido, que inició una serie de audiencias públicas a empleados y exempleados este lunes.

Los últimos mensajes entre el Titán y el Polar Prince

La tripulación perdió el contacto tras un intercambio de mensajes sobre la profundidad y el peso del sumergible mientras descendía, dijo en la presentación de su investigación la Guardia Costera.

El Polar Prince envió entonces repetidos mensajes preguntando si el Titán aún podía ver la nave en su pantalla de a bordo.

Uno de los últimos mensajes que recibió el Polar Prince decía: “Todo bien aquí”.

La comunicación entre el Polar Prince y el Titán era atropellada por momentos mientras hablaban sobre detalles técnicos mientras se sumergía en el Atlántico.

El sumergible envió su último mensaje 10:47 hora local, a una profundidad de 3,346 m, para informar de que había soltado dos pesos.

Poco después de eso, el Titán perdió el contacto con su buque de apoyo unas dos horas después de realizar su última inmersión.

Cuando se informó de que se había perdido, los equipos de rescate enviaron rápidamente barcos, aviones y otros equipos a una zona situada a unas 435 millas al sur de St. John's (Terranova).

El Titán tenía algunos problemas, dicen exempleados de OceanGate

La empresa a cargo del Titán, OceanGate, con sede en el estado de Washington, suspendió sus operaciones tras la implosión.

La exdirectora de finanzas y recursos humanos de la empresa, Bonnie Carl, testificó este lunes que era consciente de los problemas de seguridad del Titán, y que el director de operaciones de la empresa, David Lochridge, lo había calificado de “inseguro”.

Mientras que Tony Nissen, un exempleado que fungía como ingeniero en jefe de OceanGate dijo que el Titán fue alcanzado por un rayo durante una misión de prueba en 2018, y eso podría haber comprometido su casco.

Nissen contó que se negó a pilotar el Titán hace años porque no confiaba en el personal de operaciones, y que impidió que el sumergible fuera al Titanic en 2019, diciéndole al cofundador de OceanGate, Stockton Rush que el Titán “no estaba funcionando como pensábamos que lo haría”. Ese año fue despedido.

Además, otros descuidos quedaron al descubierto en esta primera audiencia.

El sumergible se dejó expuesto a los elementos mientras estuvo almacenado durante siete meses en 2022 y 2023, y el casco tampoco fue revisado por terceros, como es el procedimiento habitual, dijeron los representantes de la Guardia Costera en sus observaciones iniciales.

La ausencia de una revisión independiente y el diseño poco convencional del sumergible sometieron al Titán al escrutinio de la comunidad de exploración submarina.

La investigación de la Guardia Costera de EEUU sobre la implosión del Titán

Como parte de su investigación la Guardia Costera realizará una serie de entrevistas a empleados y exempleados que serán en audiencias públicas que “tiene por objeto descubrir los hechos que rodean el incidente y elaborar recomendaciones para prevenir tragedias similares en el futuro”, dijo la Guardia Costera en un comunicado el viernes pasado.

Las audiencias se llevan a cabo en el condado de Charleston, Carolina del Sur, y está previsto que dure dos semanas. Se espera que la junta emita un informe con pruebas, conclusiones y recomendaciones una vez concluida su investigación.

La Junta de Investigación Marítima es el nivel más alto de investigación de siniestros marítimos y está al frente de la investigación de la Guardia Costera.

¿Quiénes murieron en la implosión del Titán?

En la implosión murieron el cofundador de Ocean Gate Stockton Rush y el veterano explorador del Titanic Paul-Henri Nargeolet; además de dos miembros de una destacada familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo de 19 años Suleman Dawood; y el aventurero británico Hamish Harding.

La búsqueda del sumergible atrajo la atención de todo el mundo, ya que cada vez resultaba más improbable que alguien hubiera podido sobrevivir a la implosión.

Según los guardacostas, los restos del Titan se encontraron en el fondo del océano a unos 300 metros de la proa del Titanic.

