Las nuevas exploraciones a los restos del Titanic un año después de la catástrofe del sumergible Titan

Video Un multimillonario planea construir una réplica del Titanic, ¿te atreverías a navegar en él?

Un año ha pasado desde la implosión de un sumergible que se dirigía a explorar los restos del Titanic en aguas profundas. Pese a que hubo víctimas mortales en ese incidente, el deseo de seguir explorando los océanos no se ha apagado.

El martes 18 de junio se cumple un año de la desaparición del Titan, el sumergible experimental operado por OceanGate que se dirigía a los restos del histórico naufragio del Titanic en el Atlántico Norte.

Tras cinco días de búsqueda que captaron la atención de todo el mundo, las autoridades declararon que el sumergible había quedado destruido y que las cinco personas que iban a bordo habían muerto.

El incidente provocó dudas sobre si el Titan estaba destinado al desastre debido a su diseño poco convencional y a la negativa de su creador a someterse a los controles independientes habituales en el sector.

La Guardia Costera de EEUU convocó rápidamente una investigación de alto nivel sobre lo sucedido, pero los funcionarios dijeron que la investigación está llevando más tiempo que el plazo inicial de 12 meses, y una audiencia pública prevista para discutir sus conclusiones no tendrá lugar hasta dentro de dos meses por lo menos.

Nuevos exploradores se adentrarán en aguas profundas cerca del Titanic

Mientras la investigación del caso del Titan continúa, también sigue la exploración en aguas profundas.

La empresa de Georgia propietaria de los derechos de salvamento del Titanic tiene previsto visitar el trasatlántico hundido en julio mediante vehículos teledirigidos, y un multimillonario del sector inmobiliario de Ohio ha declarado que planea un viaje a los restos del naufragio en un sumergible para dos personas en 2026.

Además, numerosos exploradores oceánicos dijeron a AP que confían en que la exploración submarina pueda continuar de forma segura en un mundo post-Titan.

"Ha sido un deseo de la comunidad científica bajar al océano", dijo Greg Stone, un veterano explorador oceánico y amigo del operador de Titán Stockton Rush, que murió en la implosión.

"No he notado ninguna diferencia en el deseo de adentrarse en el océano y seguir explorando".

La empresa que operaba el sumergible Titan habla sobre el aniversario del accidente

Tras la implosión de Titan, OceanGate, empresa cofundada por Rush propietaria del sumergible, suspendió sus operaciones a principios de julio. Un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios.

Sin embargo, David Concannon, antiguo asesor de OceanGate, dijo que se reuniría para conmemorar el aniversario en privado con un grupo de personas que participaron en la empresa o en las expediciones del sumergible a lo largo de los años, incluidos científicos, voluntarios y especialistas en misiones.

Respecto a las investigaciones del caso, dijo que muchos de ellos, incluidos los que estaban en el buque de apoyo al Titan, el Polar Prince, no han sido entrevistados por la Guardia Costera.

Concannon también habló sobre la situación en las dos empresas tras el accidente del Titan.

" Stockton Rush ha sido despreciada y también todos los asociados con OceanGate. Yo ni siquiera estaba allí y he recibido amenazas de muerte. Nos apoyamos mutuamente y esperamos a que nos entrevisten. El mundo ha seguido adelante... pero las familias y los más afectados siguen viviendo con esta tragedia cada día".

¿Cómo fue la desaparición del Titan en aguas profundas?

Desde 2021, el Titan había hecho inmersiones anuales para documentar los restos tras el hundimiento del Titanic y el ecosistema submarino que rodea al transatlántico.

La nave realizó su última inmersión el 18 de junio de 2023, un domingo por la mañana, y perdió el contacto con su buque de apoyo unas dos horas después de sumergirse.

Cuando se informó de que se había perdido rastro del sumergible esa tarde, los equipos de rescate enviaron rápidamente barcos, aviones y otros equipos a la zona, a unas 435 millas al sur de San Juan de Terranova.

Ese mismo día, la Marina estadounidense notificó a la Guardia Costera una anomalía en sus datos acústicos que era " consistente con una implosión o explosión" en el momento en que se perdieron las comunicaciones entre el Polar Prince y el Titan.

¿Quiénes fueron las víctimas que murieron en la implosión del sumergible Titan?

Cualquier rayo de esperanza de encontrar con vida a la tripulación se desvaneció el 22 de junio de 2023, cuando la Guardia Costera anunció que se habían encontrado restos cerca del Titanic en el fondo del océano.

Desde entonces, las autoridades han recuperado del lugar la tapa intacta del sumergible, restos de la nave y presuntos restos humanos.

En la implosión murieron dos miembros de una importante familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood; el aventurero británico Hamish Harding; y el experto en el Titanic Paul-Henri Nargeolet.

Harding y Nargeolet eran miembros de The Explorers Club, una sociedad profesional dedicada a la investigación y exploración

"Entonces, como ahora, nos afectó profundamente a nivel personal", dijo el presidente del grupo, Richard Garriott, en una entrevista la semana pasada.

"No solo conocíamos a todas las personas implicadas, sino también a todos los buceadores anteriores, a los equipos de apoyo, a la gente que trabajaba en todos estos buques... todos ellos eran miembros de este club o estaban muy dentro de nuestra red".

¿Había posibilidades de rescatar con vida a la tripulación del Titan?

Garriott cree que, aunque el Titan no hubiera implosionado, el equipo de rescate adecuado no llegó al lugar con la suficiente rapidez.

La tragedia tomó desprevenidos a todos, desde los guardacostas hasta los barcos que se encontraban en el lugar, lo que subraya la importancia de elaborar planes detallados de búsqueda y rescate antes de cualquier expedición, afirmó.

Desde entonces, su organización ha creado un grupo de trabajo para ayudar a otros a hacer precisamente eso.

"Eso es lo que hemos intentado corregir, asegurarnos de que sabemos exactamente a quién llamar y qué material hay que reunir", afirmó.

Garriott cree que el mundo se encuentra en una nueva edad de oro de la exploración gracias a los avances tecnológicos que han abierto fronteras y proporcionado nuevas herramientas para estudiar más a fondo lugares ya visitados. La tragedia del Titan no ha empañado este hecho, afirma.

La veterana exploradora de los fondos marinos Katy Croff Bell está de acuerdo.

La implosión del Titán reforzó la importancia de seguir las normas del sector y realizar pruebas rigurosas, pero en el sector en su conjunto, "el historial de seguridad en este sentido ha sido muy bueno durante varias décadas", afirmó Bell, presidenta de Ocean Discovery League, una organización sin ánimo de lucro centrada en conseguir que la investigación en aguas profundas sea menos costosa y más accesibles.

Garriott señaló que esta semana se celebrará en Portugal un acto para conmemorar a las víctimas de Titán, con motivo de la Cumbre Mundial de Exploración que se celebra anualmente.

"El progreso continúa", afirmó. "De hecho, me siento muy cómodo y confiado en que ahora podremos seguir adelante".

