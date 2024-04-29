Revelan quién es el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball en Oregon: es inmigrante y padece de cáncer

Video Lo que se sabe del inmigrante que ganó el histórico premio de $1,300 millones del Powerball

Cheng “Charlie” Saephan, de Portland, Oregon, junto a su pareja, Duanpen, fueron los ganadores del histórico premio mayor de $1,300 millones del sorteo de Powerball del mes pasado, confirmó la lotería del estado.

El hombre, que fue presentado este lunes en una conferencia de prensa junto a esposa, anunció que dividirán el premio a partes iguales con una amiga, Laiza Chao, que cooperó con $100 para comprar varias entradas del sorteo.

Los ganadores se llevarán la modalidad del pago único de $422 millones después de impuestos.

“Podré mantener a mi familia y mi salud”, dijo el hombre, que es un inmigrante de Laos que padece cáncer desde hace ocho años y que se sometió a su último tratamiento de quimioterapia la semana pasada. “Buscaré un buen médico para mí”, agregó.



Saephan contó que debido a su enfermedad se preguntaba si iba a tener tiempo para gastar todo este dinero. “¿Cuánto tiempo viviré?”, se cuestionaba.

"Decretaron"

que iban a ganar el premio mayor

El hombre relató que después de comprar los billetes con dinero suyo y de su amiga, ella le envió una foto de los billetes y le dijo: “Somos multimillonarios”. Era una broma antes del sorteo, dijo, pero al día siguiente se hizo realidad.

El boleto ganador del Powerball se vendió a principios de abril en una tienda de comestibles Plaid Pantry de Portland, poniendo fin a una racha sin premios que se había prolongado durante más de tres meses.

La lotería de Oregón dijo que tuvo que pasar por un proceso de seguridad e investigación antes de anunciar la identidad de la persona que se presentó para reclamar el premio.

Según la ley de Oregón, salvo contadas excepciones, los jugadores de lotería no pueden permanecer en el anonimato. Los ganadores tienen un año para reclamar el premio máximo.

Según la lotería de Oregón, el premio de $1,300 millones es el cuarto mayor premio de Powerball de la historia y el octavo mayor entre los premios acumulados de Estados Unidos.

