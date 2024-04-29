Cambiar Ciudad
Powerball

Revelan quién es el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball en Oregon: es inmigrante y padece de cáncer

La lotería de Oregon dijo que tuvo que pasar por un proceso de seguridad e investigación antes de anunciar la identidad de la persona que se presentó para reclamar el premio.

Por:
Univision y AP
Video Lo que se sabe del inmigrante que ganó el histórico premio de $1,300 millones del Powerball

Cheng “Charlie” Saephan, de Portland, Oregon, junto a su pareja, Duanpen, fueron los ganadores del histórico premio mayor de $1,300 millones del sorteo de Powerball del mes pasado, confirmó la lotería del estado.

El hombre, que fue presentado este lunes en una conferencia de prensa junto a esposa, anunció que dividirán el premio a partes iguales con una amiga, Laiza Chao, que cooperó con $100 para comprar varias entradas del sorteo.

PUBLICIDAD

Los ganadores se llevarán la modalidad del pago único de $422 millones después de impuestos.

“Podré mantener a mi familia y mi salud”, dijo el hombre, que es un inmigrante de Laos que padece cáncer desde hace ocho años y que se sometió a su último tratamiento de quimioterapia la semana pasada. “Buscaré un buen médico para mí”, agregó.

Notas Relacionadas

5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería que te sorprenderán

5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería que te sorprenderán

Estados Unidos
5 min

Más sobre Powerball

En un minuto: Entran en vigor aranceles del 50% que Trump impuso a India
1:10

En un minuto: Entran en vigor aranceles del 50% que Trump impuso a India

Estados Unidos
Powerball sigue sin ganadores: el premio mayor ahora asciende a $815 millones, el séptimo más grande de su historia
3 mins

Powerball sigue sin ganadores: el premio mayor ahora asciende a $815 millones, el séptimo más grande de su historia

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 25 de agosto de 2025
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 25 de agosto de 2025

Estados Unidos
Powerball: el premio mayor crece a $750 millones para el sorteo del 25 de agosto
2 mins

Powerball: el premio mayor crece a $750 millones para el sorteo del 25 de agosto

Estados Unidos
No hubo ganador del Powerball y el premio mayor ahora acumula $700 millones
3 mins

No hubo ganador del Powerball y el premio mayor ahora acumula $700 millones

Estados Unidos
Powerball: estos son los números ganadores del sorteo del 20 de agosto de 2025
2 mins

Powerball: estos son los números ganadores del sorteo del 20 de agosto de 2025

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 18 de agosto de 2025
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 18 de agosto de 2025

Estados Unidos
Powerball sube a más de $600 millones, el premio más alto de este año
2 mins

Powerball sube a más de $600 millones, el premio más alto de este año

Estados Unidos
Powerball llega a los $565 millones: estas son 5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería
5 mins

Powerball llega a los $565 millones: estas son 5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería

Estados Unidos
Arrestan al ganador de 167 millones en el Powerball tras patear en la cara a un policía
0:49

Arrestan al ganador de 167 millones en el Powerball tras patear en la cara a un policía

Estados Unidos


Saephan contó que debido a su enfermedad se preguntaba si iba a tener tiempo para gastar todo este dinero. “¿Cuánto tiempo viviré?”, se cuestionaba.

"Decretaron"

que iban a ganar el premio mayor

El hombre relató que después de comprar los billetes con dinero suyo y de su amiga, ella le envió una foto de los billetes y le dijo: “Somos multimillonarios”. Era una broma antes del sorteo, dijo, pero al día siguiente se hizo realidad.

El boleto ganador del Powerball se vendió a principios de abril en una tienda de comestibles Plaid Pantry de Portland, poniendo fin a una racha sin premios que se había prolongado durante más de tres meses.

La lotería de Oregón dijo que tuvo que pasar por un proceso de seguridad e investigación antes de anunciar la identidad de la persona que se presentó para reclamar el premio.

Según la ley de Oregón, salvo contadas excepciones, los jugadores de lotería no pueden permanecer en el anonimato. Los ganadores tienen un año para reclamar el premio máximo.

Según la lotería de Oregón, el premio de $1,300 millones es el cuarto mayor premio de Powerball de la historia y el octavo mayor entre los premios acumulados de Estados Unidos.

Mira también:

Video Más de 1,100 millones de dólares en juego: este es el acumulado entre el Mega Millions y el Powerball
Relacionados:
PowerballNúmeros Ganadores de PowerballBillete de loteríaganar la loteríaRaspaditos de la loteríaGanador de la loteríaMega MillionsLucky LottoEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX