Un hombre de Michigan atinó solo 4 de los 5 números de sorteo de la lotería... al día siguiente jugó de nuevo y se llevó el premio mayor

Un hombre se quedó cerquísima de ganar el premio mayor de la lotería en Michigan: no atinó solo a uno de los números del sorteo. Pero no se desanimó y, al día siguiente, la vida le dio una sorpresa cuando acertó los cinco números del sorteo.

El jugador del condado de Macomb ganó el premio mayor del Fantasy 5, informó la lotería de Michigan en un comunicado el viernes pasado. El premio es de $795,905 y el boleto fue comprado a través de la tienda en línea de la lotería.

"Siempre compro boletos de Fantasy 5 si el bote supera los 250,000 dólares", dijo el jugador. "Normalmente compro mis boletos en la tienda, pero la noche del sorteo me di cuenta de que me había olvidado de comprar algunos, así que entré en MichiganLottery.com y compré dos", contó.

El hombre de 53 años, que prefirió permanecer en el anonimato, acertó los números del Fantasy 5 en el sorteo del 27 de julio para ganar el gran premio: 02-05-17-21-30.

El ganador pensó que se trataba de una estafa

Al estar tan cerca de ganar el premio un día anterior y conseguir los cinco números al día siguiente, el jugador pensó que se trataba de una estafa.

"Lo que es una locura es que la noche anterior acerté cuatro de los cinco números de mi boleto del Fantasy 5 y pensé: '¡He estado tan cerca!

Estaba emocionado por ganar 100 dólares, pero desanimado por haberme quedado a un número de un gran premio gordo. Nunca hubiera imaginado entonces que la noche siguiente ganaría el bote".

Al día siguiente, "después del sorteo, vi un correo electrónico de la lotería que decía que había ganado un dólar en el sorteo. Pensé que eso era todo lo que había ganado, hasta que me llegó otro correo electrónico diciéndome que entrara en mi cuenta para reclamar mi premio”, cuenta el hombre.

“Cuando me conecté y vi 795,905 dólares pendientes, lo primero que pensé fue que se trataba de una estafa. Ahora que estoy en la oficina de la lotería reclamando mi premio, ¡empiezo a darme cuenta de que esto es real!”, dice el jugador.

El jugador visitó recientemente la sede de la lotería para reclamar su gran premio. Piensa invertir sus ganancias.

Los jugadores de Fantasy 5 pueden ganar premios en el sorteo nocturno normal, en el sorteo Double Play o en ambos. Los jugadores de Fantasy 5 seleccionan cinco números del uno al 39. Los que acierten los cinco números de Fantasy 5 sorteados ganan un bote que comienza en $100,000, informó la lotería de Michigan.

