La batalla de dos senadores republicanos por eliminar el cambio de hora y dejar instaurado el horario de verano en EEUU

James Lankford y Marco Rubio, senadores republicanos por Oklahoma y Florida, respectivamente, se han dado a la tarea de eliminar de una vez y por todas los cambios de hora y dejar instaurado de forma permanente el llamado horario de verano, que entró en vigor en Estados Unidos este domingo.

Hace dos años, ambos senadores lograron que el Senado de EEUU aprobara un proyecto de ley conocido como la 'Sunshine Act', la Ley de la luz del sol, para eliminar los cambios de hora y dejar instaurado de forma permanente el horario de verano, en el que se aprovecha más la luz del día. Pero el proyecto se quedó estancado en la Cámara de Representantes, que no lo ha llevado a votación.

La pasada semana, Rubio abogó otra vez por erradicar el cambio de hora dos veces al año.

"Estamos 'avanzando' pero nunca deberíamos haber 'retrocedido'. Mi Ley Sunshine Act pondría fin a esta estúpida práctica de cambiar nuestros relojes de un lado a otro", dijo el senador en un comunicado.

En una entrevista el domingo en el programa 'State of the Union', de CNN, Lankford dijo que quería retomar el diálogo sobre la propuesta y que insistirá para que sea tomada en cuenta.

Lankford contó en CNN que años atrás un anciano veterano se le acercó en un desfile, le estrechó la mano y le dijo que antes de morirse le gustaría ver eliminado el cambio de hora. Él le aseguró que tenía un proyecto de ley junto a su colega de Florida, Marco Rubio, que planteaba eliminar lo que, en sus palabras, es solo una "reliquia" de los tiempos de la Primera Guerra Mundial.

“Lo que quiero es que bloqueemos los relojes. No sigamos para atrás y para adelante con esto. Es algo que le ha ocurrido tantas veces a las madres que sus hijos pequeños no hacen ese cambio. Ya sea que estés en la agricultura, es difícil poder hacer ese cambio”, dijo Lankford en el programa, y recordó que en buena parte de Arizona ya no cambia el horario y no pasa nada. "De alguna manera, sus hijos todavía llegan a la escuela a tiempo y el comercio continúa".

Qué es el horario de verano y cuándo se adoptó en EEUU

El llamado horario de verano busca aprovechar la luz del sol y ahorrar energía. Aunque en español se le conoce como horario de verano, realmente se implementa desde antes incluso de que de inicio oficial la primavera.

En Estados Unidos, el horario de verano dura ocho meses, mientras que el horario 'estándar' apenas cuatro. El siguiente cambio de hora en el país está previsto para el domingo 3 de noviembre. Ahí los relojes se retrasan una hora, con el objetivo de aprovechar la luz del día en las mañanas, para que el sol salga un poco más temprano en los meses más oscuros.



Aunque se veía mencionando desde siglos atrás, la iniciativa de aprovechar la luz solar comenzó a utilizarse de forma más extendida en Europa durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar combustible para el conflicto bélico. Alemania lo implementó en 1916 y Estados Unidos comenzó a ponerlo en práctica en 1918, pero el sistema pasó por muchas variaciones y no fue hasta 1966 que se aprobó la Ley de Tiempo Unificado, que establecía el horario de verano desde el primer domingo de abril hasta el último de octubre. Décadas después, en 2005, el presidente republicano George W. Bush ordenó extender el horario de verano cuatro semanas más, un cambio que entró en vigor en 2007.

A pesar de que este sistema está bastante extendido, no todos los países del mundo hacen cambio de hora. De hecho, en Estados Unidos estados como Hawaii y la mayor parte de Arizona (con la excepción de la Nación Navajo) no respetan el cambio. Tampoco lo hacen territorios estadounidenses como Puerto Rico, la Samoa Estadounidense, Guam, Islas Vírgenes y las islas Mariana del Norte.

¿Impacta negativamente el cambio de horario a la salud?

Tras lanzar la legislación en 2022, desde la oficina del senador Lankford argumentaron que los cambios de hora son innecesarios, heredados de una época ya remota, y que confunden a las personas. Además, aseguraron, estudios aseguran que dejar el horario de verano de forma permanente tendría un beneficio para la economía.

Pero a estos reclamos se ha unido, por ejemplo, la Academia Estadounidense del Sueño, que asegura que los cambios de hora estacionales tienen un impacto negativo en los ritmos circadianos. "La creciente evidencia muestra los peligros de los cambios de hora estacionales, que se han relacionado con un aumento de errores médicos, accidentes automovilísticos, aumento de las admisiones hospitalarias y otros problemas", dijo Jennifer Martin, su presidenta, en un comunicado citado por el diario The Guardian.

Esa publicación también cita a la Asociación Estadounidense del Corazón, que dijo que existe un "marcado aumento" de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos en los días posteriores al cambio del horario estándar al de verano, o sea, cuando los relojes se adelantan 60 minutos.