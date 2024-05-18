Un hombre le dispara varias veces a su propio bebé de 6 meses en Arizona

Video Detalles del caso de la bebé hispana de 10 meses hallada con vida tras ser reportada como desaparecida

Un hombre le disparó varias veces a su hijo de seis meses e hirió a la madre de este, luego de mantenerlos secuestrados durante varias horas en Phoenix, Arizona.

El Departamento de Policía de Surprise informó que varios agentes acudieron este viernes a las 11:30 am. al área de 168th Avenue y Jenan Drive, después de recibir una llamada al 911 sobre una mujer y un bebé que estaban siendo retenidos como rehenes por el padre del niño que, horas antes, irrumpió en la casa de ella.

Al llegar al lugar, “los agentes se enteraron de que un hombre había retenido a una mujer y a su hijo en su domicilio desde las 3 de la madrugada”, informaron las autoridades a través de una publicación en Facebook.

Tras varias horas atrapada, la mujer pudo escapar del sospechoso y pidió ayuda a un obrero de una construcción cercana, que llamó a la policía. Los agentes se enteraron de que el bebé seguía dentro de la casa con el sospechoso.

Cuando la policía llegó a la vivienda, escucharon varios disparos procedentes del interior de la casa.

“Un agente de la policía de Surprise disparó una vez en respuesta hacia la residencia donde se encontraba el sospechoso, y los agentes trabajaron rápidamente para forzar la entrada y rescatar al bebé, que presentaba múltiples heridas de bala”, dice la publicación.

De acuerdo con las autoridades el menor fue trasladado por vía aérea a un hospital cercano en estado grave, pero "se cree que las lesiones no ponen en peligro su vida".

La mujer fue atendida en el lugar de los hechos por heridas leves y trasladada al hospital para estar con su hijo.

No se tiene aún informes de la detención del sospechoso, ya que al entrar a la casa los equipos SWAT de la policía de Surprise y Goodyear Phoenix intentaron negociar una resolución pacífica con él, pero poco después de las tres de la tarde se registró un incendio dentro de la casa, mientras el sospechoso se encontraba en su interior.

“Los bomberos no pudieron atender el incendio debido a la posible amenaza y a los sonidos de disparos procedentes del interior de la casa”, dice el comunicado.

De momento se desconoce el estado salud del sospechoso o si está muerto, ya que los investigadores esperaron para “entrar sin peligro en la vivienda”, y el departamento de policía no ha dado nuevos detalles del caso este sábado.

Sin embargo, informaron que se está investigando la causa del incendio y por el momento se desconocen los daños causados a las estructuras cercanas.

