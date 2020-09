"Hable inglés o pague 10 dólares extra", el aviso que pegó un empresario luego que un cliente le habló en español

"No, no pagaré $10 extra por hablar el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos", dijo David Gates, un usuario de la página Yelp, donde decenas de personas han dejado sus comentarios mayoritariamente contra del aviso de Feinberg.

"No soy racista"

Pero Feinberg indicó que él no es racista y que había puesto el aviso debido a que un cliente no quiso hablarle en inglés y le hizo perder tiempo valioso para hacer su trabajo.

"No podía entender ni una palabra de lo que estaba hablando en español. El cliente no hizo absolutamente ningún esfuerzo para hablarme en inglés. Estaba frustrado y atrasado en mi trabajo. Pensé que 10 dólares por los 10 minutos que perdí era una cantidad justa”, dijo Feinberg a CBS.

"No entiendo de qué se quejan todas estas personas. Al parecer, hoy todo el mundo es demasiado sensible por nada. Yo misma soy una inmigrante que vino a este país sin hablar nada de inglés. Mi familia y yo hemos ido a ese lugar para afilar nuestros cuchillos muchas veces en el pasado y nunca experimentamos ningún tipo de racismo. Soy española, he hablado español en la tienda traduciendo para mis padres y nunca nos despreciaron ni nos trataron de manera diferente. En lugar de criticar por una imagen que vio en internet, pase por el lugar y realmente sabrá de qué se trata. No intente destruir el negocio y el sustento de alguien sin motivo alguno", escribió Eliane "Ella" B, en Yelp.