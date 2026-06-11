EE.UU. Las tormentas en Chicago provocan suspensión de vuelos y del suministro eléctrico Las lluvias también afectaron a otros estados como Nueva York, donde también se cancelaron vuelos; en Missouri, Iowa, Kansas e Illinois, se presentaron alertas por tornados.

Video Clima hoy en EEUU, jueves 11 de junio 2026: calor extremo y alta humedad amenaza a ambas costas



Fuertes tormentas azotaron el centro norte de Estados Unidos, dejaron sin electricidad a cientos de miles de clientes y provocaron más de mil retrasos o cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Chicago, con la posibilidad de que el mal tiempo continuara el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que recibió más de una docena de reportes de tornados el miércoles en el norte de Missouri, Iowa, Kansas e Illinois. No hubo reportes inmediatos de heridos o muertos.

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El sistema frontal que produjo las tormentas, con vientos fuertes y granizo, se desplazaba hacia el este el jueves, indicó el meteorólogo del servicio meteorológico Frank Pereira. También había un ligero riesgo de tormentas eléctricas severas en partes del noreste y de la costa atlántica central, donde el intenso calor y la humedad previstos motivaron avisos de calor del servicio meteorológico para el jueves y el viernes.

Las tormentas están siendo alimentadas por aire frío de Canadá que choca con aire cálido y húmedo del sur

Los expertos esperan que se forme otra zona de mal tiempo en partes de las llanuras centrales, el centro-norte del país y en especial "desde Iowa, el norte de Missouri, hacia el noreste a través de los Grandes Lagos”, dijo Pereira. “De nuevo, todo está ligado a un sistema frontal bastante bien definido”.

También se pronosticaron posibles riesgos por calor y alta humedad para el jueves y el viernes en una franja de la costa este desde la región del Atlántico medio hasta el noreste, donde podrían romperse récords diarios de temperaturas máximas en numerosos lugares, informó el servicio meteorológico. Se esperaban temperaturas en la franja superior de los 90 grados Fahrenheit, aunque la humedad podría elevar la sensación térmica a 100 ºF o más, indicó el servicio.

Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por calor para el jueves y el viernes, activando centros de refresco, visitas a domicilio de equipos de campo, contacto con personas sin hogar y otros servicios. Funcionarios de la ciudad de Nueva York también instaban a los residentes a tomar precauciones, como beber mucha agua y encontrar un lugar fresco donde quedarse si no tienen aire acondicionado.

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Las tormentas se desplazaron hacia el área de Chicago el miércoles por la tarde, derribando árboles y dañando algunos edificios

Los dos principales aeropuertos de Chicago, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, suspendieron temporalmente todos los vuelos por la noche debido a tormentas eléctricas. Se emitió una suspensión similar de operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, debido a tormentas eléctricas.

Para la noche del miércoles, más de 1,000 vuelos con destino a Chicago y desde Chicago habían sufrido retrasos o habían sido cancelados, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

El tráfico aéreo parecía volver a la normalidad el jueves por la mañana, con apenas 24 cancelaciones de vuelos y 34 retrasos a nivel nacional, informó FlightAware.

Vientos fuertes arrancaron parte de la cubierta de un edificio de apartamentos en el área de Chicago, lo que obligó a los residentes a evacuar, según NBC 5 Chicago. En otros lugares, se derrumbaron graneros en Wisconsin, varios edificios quedaron aplastados en zonas rurales del norte de Missouri y algunos árboles grandes y líneas eléctricas fueron derribados en otras áreas del Medio Oeste, según mostraron fotos y videos en internet.

Alrededor de 390.000 clientes no tenían electricidad en el centro norte el jueves. Hubo casi 226.000 cortes en Illinois, incluidos alrededor de 150.000 en el condado Cook, mientras que 85.000 hogares y negocios estaban sin suministro en Michigan, según poweroutage.us.

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La empresa Commonwealth Edison, que presta servicio eléctrico en el norte de Illinois, informó que las tormentas habían derribado postes y cables.

“Sabemos que esto es difícil y restableceremos el servicio de la manera más segura y rápida posible, según lo permitan las condiciones”, indicó la compañía en una publicación en X.