Un “monstruo” se escondía en el cuarto de la niña y hacía ruidos en las noches: era una colmena de más de 50,000 abejas

No todos los monstruos se esconden bajo la cama, algunos se ocultan entre las paredes. Así le pasó al que "vivía" en la casa de una familia en Carolina del Norte, que decidió construir su casa detrás de las paredes de la habitación de una niña de tres años.

La pequeña había alertado a sus padres que un "monstruo" se ocultaba en su habitación y que hacía ruidos por las noches. Pero no fue hasta que un exterminador visitó la casa que se dieron cuenta de que una colmena de más 50,000 abejas había construido un enorme panal entre las paredes de la habitación de la menor.

“Decía que oía monstruos en la pared de su habitación, pero habíamos estado viendo (la película) Monster's Inc”, explicó Ashley Massis Class a la revista People. Como la niña aún no habla bien, los padres no lograban entenderla “así que cuando intentó explicarlo, pensamos que quería decir que había monstruos en su armario” contó la madre.

Hace unos días encontraron varias abejas en el ático de su casa y llamaron a un exterminador, quien les sugirió contactar a un apicultor, porque tenían un serio problema de abejas.

Cuando Massis Class vio las imágenes de la cámara térmica que el apicultor usó para ver qué había detrás de las paredes, se asustó, ya que inicialmente parecía la silueta de una persona.

“Al principio, pensé que era un cuerpo. Y dije: '¿Qué es eso?' Y (el apicultor) me dijo que creía que era una colmena. Ni siquiera llevaba puesto el equipo de abejas, pero tomó un martillo y golpeó la pared. Las abejas salieron como en una película de terror”, contó Massis Class.

La familia ha documentado su travesía en Tiktok. Hasta el momento han requerido al menos tres extracciones, ya que el panal se había extendido a lo largo de varios muros de la habitación de la menor.

En sus videos, Massis Class cuenta que han removido más de 100 libras de miel y cera de las paredes de la habitación. Y cuenta que el apicultor le informó que probablemente les tomó a las abejas cerca de ocho meses formar una colmena de ese tamaño, algo que no había visto en sus 40 años de experiencia.

Puede que ahora la familia se haya librado del “monstruo”, pero la pesadilla continúa, ya que deben pagar los gastos de las reparaciones a la casa.

“Los daños ascienden a unos 20,000 dólares. Vamos a tener que sellar todo de nuevo, parchear el pequeño agujero del tamaño de una moneda de diez centavos por el que se metieron, y es una locura pensar que todo el daño que se ha hecho puede producirse por un agujero tan pequeño” explicó Massis Class.

“La miel goteó por todos los cables eléctricos, así que tenemos que rehacer la instalación. Nuestra hija va a estar fuera de su habitación al menos cuatro semanas, porque tenemos que esperar dos semanas para ver si las abejas entran e intentan hacer una nueva colmena al oler la miel”, agregó.

La mujer contó que la compañía de seguros no se hará responsable de los daños a su casa, por lo que la familia tendrá que desembolsar ese dinero, pero al menos la pequeña niña ya no tendrá pesadillas pensando que hay un monstruo en su habitación.

