FBI investiga si congresistas usaron información privilegiada del coronavirus al vender acciones

No se supo de inmediato cuantos legisladores u otras personas serían investigadas, según informa The Wall Street Journal .

Entre lo legal y lo ético

Los portavoces del Departamento de Justicia, el FBI y la SEC no quisieron hacer comentarios a la información publicada, de acuerdo con la información de CNN.

No se sabe a quien más está investigando el Departamento de Justicia pero varios otros senadores también vendieron acciones antes del declive del mercado provocado por la pandemia.

La senadora republicana Kelly Loeffler , de Georgia, y su esposo Jeffrey Sprecher, presidente del New York Stock Exchange , vendieron acciones valoradas entre 1.3 millones y 3.1 millones entre el 24 de enero y 14 de febrero, de acuerdo con archivos del Senado.

Loeffler ha dicho que no estaba al tanto de la venta de sus acciones porque usa un asesor financiero y que se enteró de las transacciones después.

De acuerdo con archivos del Senado, Feinstein no vendió ninguna acción sino que lo hizo su esposo. La senadora ha dicho que no ella no se involucra en las decisiones financieras de su esposo, quien vendió entre 1.5 y seis millones de una empresa de biotécnica en enero y febrero.