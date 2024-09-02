Así luce el Titanic tras 112 años bajo el mar: una nueva expedición muestra el deterioro del barco y sorprendentes descubrimientos

Una nueva expedición a las profundidades del Atlántico permitió observa el lento deterioro del Titanic, que ha estado bajo el agua por 112 años.

Entre las más llamativas está que ha perdido una parte de la barandilla de la cubierta recreada en la escena más recordada de la película homónima de 1997, dirigida por James Cameron.

La empresa estadounidense RMS Titanic Inc organizó una expedición en julio a las profundidades del Atlántico Norte, donde el transatlántico, que se presentaba como el más grande y seguro jamás construido, se hundió en abril de 1912 al colisionar con un iceberg. Unas 1,500 personas murieron.

La compañía publicó este lunes parte de las miles de imágenes tomadas por los robots submarinos empleados en la expedición, que además d escubrieron varios objetos que tratarán de recuperar más adelante, dijo la empresa.

“Las imágenes captadas revelarán nuevos e importantes datos sobre el estado del yacimiento, las zonas y los artefactos en peligro, y contribuirán a los esfuerzos de conservación en curso y a las iniciativas educativas ya en marcha”, dijo la empresa que ha realizado nueve expediciones a los restos de la nave.

La baranda de la proa del Titanic ha sufrido un gran deterioro

Las más de dos millones de fotografías tomadas por RMS Titanic muestran que una pieza de la baranda de la proa del Titanic se desprendió del casco y fue a parar al fondo del océano. En la anterior expedición, en 2010, la barandilla estaba intacta.

Después de 13 días explorando los escombros de la nave, el equipo de la expedición estaba entusiasmado al echar un primer vistazo a la barandilla el 29 de julio.

Sin embargo, “el momento de excitación y expectación se vio inmediatamente sacudido por un cambio significativo en la silueta familiar. A la barandilla que rodeaba la cubierta del castillo de proa, antes milagrosamente intacta, le faltaba una sección de 15 pies de largo en el lado de babor”, dijo la empresa.

"Nos entristece esta pérdida y el inevitable deterioro del barco y los restos (a su alrededor). En el transcurso de las próximas semanas y meses, realizaremos una revisión más exhaustiva del estado del Titanic y sus cambios a lo largo del tiempo. Aunque el colapso del Titanic es inevitable, esta evidencia fortalece nuestra misión de preservar y documentar lo que podamos antes de que sea demasiado tarde", señal RMS Titanic Inc. en su web.

¿Qué más descubrió la expedición Titanic 2024?

La Expedición Titanic 2024, iniciada en julio y concluida el mes pasado, dedicó cientos de horas a documentar la zona donde se acumulan los restos del barco con mayor detalle y mejor tecnología que nunca.

El equipo pasó 20 días en el lugar y regresó a Providence, Rhode Island, el 9 de agosto. Captaron más de dos millones de las imágenes de mayor resolución jamás tomadas, según la empresa.

"La primera misión de recuperación de RMS Titanic, Inc. fue 75 años después del hundimiento del Titanic. Han pasado casi 40 años desde entonces y lo hemos visto cambiar a lo largo de los años", dice la compañía.

La diosa romana Diana que se encontraba sobre la chimenea de la Sala de Primera Clase. Diana de Versalles es una estatua de bronce de unos 60 centímetros de altura basada en la escultura original expuesta en el Louvre. Veló por los pasajeros durante cinco días antes de que la arrancaran de su manto y se perdiera en el océano. Imagen RMS Titanic Inc.

Entre los objetos descubiertos en esta expedición destaca una estatua de bronce de la diosa romana Diana cazadora, que estuvo en los comedores de primera clase del Titanic y tras el hundimiento quedó en el campo de escombros alrededor del barco y fue fotografiada una vez en 1986.

“El descubrimiento de la estatua de Diana fue un momento emocionante. Pero nos entristece la pérdida de la icónica barandilla de proa y otras pruebas de deterioro que no han hecho sino reforzar nuestro compromiso de preservar el legado del Titanic”, declaró Tomasina Ray, directora de colecciones del RMS Titanic.

El siguiente paso es procesar los datos para poder compartirlos con la comunidad científica y así “poder identificar los artefactos históricamente significativos y en peligro para recuperarlos de forma segura en futuras expediciones”, señala la empresa en un comunicado.

El Titanic, construido en 1909 en Belfast, Reino Unido y botado en 1911, tenía 269 metros de eslora y fue en su época el mayor barco de pasajeros del mundo.

Naufragó en las aguas del Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton, Reino Unido a Nueva York tras chocar con un iceberg. Murieron 1,496 personas de las 2,208 que iban a bordo.