El reloj de oro del capitán que rescató a los sobrevivientes del Titanic se vendió por casi $2 millones

Un reloj de bolsillo de oro, que fue entregado al capitán del barco que rescató a 700 sobrevivientes del Titanic, se vendió en una subasta por casi 2 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para los objetos de recuerdo del naufragio del barco.

El reloj de 18 quilates de Tiffany & Co. fue entregado por tres mujeres sobrevivientes al capitán Arthur Rostron por desviar su barco de pasajeros, el RMS Carpathia, para salvarlas a ellas y a otros después de que el Titanic chocara contra un iceberg y se hundiera en el Atlántico Norte en su viaje inaugural en 1912.

La casa de subastas Henry Aldridge and Son informó que vendió el reloj a un coleccionista privado en Estados Unidos este sábado por 1.56 millones de libras esterlinas, dijeron que es la suma más alta pagada por un objeto relacionado con el Titanic. El precio incluye impuestos y tarifas pagadas por el comprador.

El valioso reloj de oro de 14 quilates perteneció anteriormente a uno de los hombres más ricos que en ese momento viajaba en el Titanic, John Jacob Astor IV. El reloj fue encontrado junto con el cuerpo de Astor cuando sus restos fueron recuperados varios días después del hundimiento del barco.

Este mismo reloj había sido previamente subastado, estableciendo el récord del precio más alto pagado por un recuerdo del Titanic, alcanzando casi 1.5 millones de dólares (1.17 millones de libras) de la misma casa de subastas en abril.

El subastador Andrew Aldridge dijo que el hecho de que los objetos relacionados con el Titanic hayan establecido récords este año demuestra la fascinación perdurable con la historia y el valor de la oferta decreciente y la alta demanda de artefactos del barco.

“Cada hombre, mujer y niño tenía una historia que contar, y esas historias se cuentan más de un siglo después a través de los objetos de recuerdo”, dijo.

¿Quién es Arthur Rostron, el capitán del Carpathia?

El reloj fue entregado a Rostron por la viuda de John Jacob Astor y otras dos viudas de empresarios adinerados que se hundieron con el barco.

Rostron fue aclamado como un héroe por sus acciones la noche en que el Titanic se hundió y su tripulación fue reconocida por su valentía.

El Carpathia navegaba de Nueva York al mar Mediterráneo cuando un operador de radio escuchó una llamada de socorro del Titanic en las primeras horas del 15 de abril de 1912 y despertó a Rostron en su camarote. Rostron giró su barco y se dirigió a toda velocidad hacia el Titanic, navegando a través de icebergs para llegar allí.

Para cuando el Carpathia llegó, el Titanic había hundido y 1,500 personas perecieron. Sin embargo, la tripulación localizó 20 botes salvavidas y rescató a más de 700 pasajeros y los llevó de regreso a Nueva York.

Rostron fue galardonado con la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos por el presidente William Howard Taft y más tarde fue nombrado caballero por el rey Jorge V.

Madeleine Astor, le dio el reloj a Rostron en un almuerzo en su mansión en la Quinta Avenida en Nueva York. La inscripción en el reloj dice que fue entregado “con la más sincera gratitud y aprecio de tres sobrevivientes”.

“Fue presentado principalmente en gratitud por la valentía de Rostron al salvar esas vidas”, dijo Aldridge. “Sin el señor Rostron, esas 700 personas no lo habrían logrado”.

