Informó al FBI de supuestos planes de corrupción de la familia de Biden. Ahora se declara culpable de mentir

Video Director del FBI anuncia su renuncia y dejará el cargo antes de que inicie el segundo gobierno de Trump

Alexander Smirnov, el exinformante del FBI que fue acusado de inventar alegatos de corrupción contra el presidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, se declarará culpable de cuatro delitos graves, según reportes.

Con este acuerdo con el Departamento de Justicia daría fin a dos causas penales federales actualmente en curso en su contra.

PUBLICIDAD

Smirnov, de 44 años de edad, admitió haber mentido al FBI cuando le dijo que había participado en reuniones con ejecutivos de la empresa de exploración y producción energética ucraniana Burisma en 2015 o 2016, en relación con un plan para pagar $10 millones al entonces vicepresidente Biden y a su hijo.

Los falsos alegatos de Alexander Smirnov

El acusado alegó que el supuesto pago constituía un soborno para proteger a la empresa de todo tipo de problemas con la justicia estadounidense, según el acuerdo de culpabilidad presentado el jueves en una corte federal de Los Ángeles para su aprobación.

De acuerdo con los fiscales, Smirnov sí tuvo contacto con ejecutivos de Burisma, pero de naturaleza rutinaria y en 2017, durante el primer año del gobierno del hoy presidente electo Donald Trump, cuando Biden no tenía influencia en la Casa Blanca.

Smirnov repitió algunas de las afirmaciones falsas cuando fue entrevistado por agentes del FBI en septiembre de 2023 y cambió su historia sobre otras y “promovió una nueva narrativa falsa después de que dijo que se reunió con funcionarios rusos”, dijeron los fiscales.

Los republicanos en la Cámara de Representantes investigaron infructuosamente supuestos actos de corrupción de Hunter Biden e incluso iniciaron una investigación en vista a un juicio político, o impeachment, contra el presidente Biden, basados en las acusaciones de Smirnov.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de las mentiras de Alexander Smirnov

El acuerdo se produce semanas después de que el fiscal especial David Weiss acusara a Smirnov de evasión de impuestos, cargos que fueron sumados a la acusación presentada en su contra en febrero por haber mentido al FBI sobre la supuesta corrupción de los Biden.

Weiss, quien había sido designado por Trump como fiscal federal en Delaware durante su primer mandato, comenzó a investigar las acusaciones contra Hunter Biden durante ese periodo presidencial, y se le permitió continuar la investigación después de que Biden asumiera la presidencia.

La investigación de Weiss derivó en dos juicios penales contra Hunter Biden, ninguno de ellos relacionados a las acusaciones de Smirnov.

Hunter Biden se declaró culpable de evasión de impuestos y fue condenado por comprar un arma cuando era adicto a las drogas. A principios de diciembre, el presidente Biden perdonó a su hijo diciendo que “Hunter fue señalado solo por ser mi hijo”.

El abogado de Smirnov no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de los medios.

Según indican los fiscales en el expediente, Smirnov hizo las acusaciones de soborno después de que “expresó sesgo” contra Biden mientras era candidato presidencial en 2020 cuando incluso envió al FBI “una serie de mensajes que expresaban parcialidad” contra Biden diciendo que tenía información que lo llevaría a la cárcel.

Smirnov podría enfrentar una condena de entre cuatro a seis años de prisión, según el acuerdo de culpabilidad.

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press.

Vea también: