Fue embajador de EEUU y lo apresaron por espiar para Cuba. Ahora, se declarará culpable en sonado caso de traición diplomática

Video Quién es Manuel Rocha, el diplomático que se declara culpable de espiar al "enemigo" EEUU para Cuba

Un exembajador estadounidense se declarará culpable de las acusaciones de ser agente espía de Cuba durante décadas, lo que, según la fiscalía, fue una de las traiciones más osadas en la historia del servicio diplomático estadounidense.

Manuel Rocha, de 73 años, que se había declarado inocente en este caso hace apenas 15 días, anunció que iba a cambiar su declaración durante una audiencia celebrada este jueves en una corte federal de Miami, en Florida.

PUBLICIDAD

“Estoy de acuerdo”, dijo Rocha cuando la juez del distrito Beth Bloom le preguntó si deseaba cambiar su declaración a culpable.

El acusado comparecerá nuevamente ante el tribunal el 12 de abril. Por estas acusaciones enfrenta un total de 15 cargos por seis delitos, que en conjunto le acarrearían una pena máxima de cárcel de 60 años. Su abogado indicó que la fiscalía ha acordado una sentencia, pero esta no fue divulgada.

Entre los cargos hay uno por "actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero (Cuba)" y otro por conspiración de ese mismo crimen y "defraudar a Estados Unidos".



También tiene cinco cargos por fraude electrónico, tres por "hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte", cuatro por "uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa" y uno por "declaraciones y representaciones falsas", según el documento de la acusación.

Los fiscales afirmaron que Rocha participó en “actividades clandestinas” a nombre de Cuba al menos desde 1981, el año en que se unió al servicio diplomático estadounidense, que incluyeron reuniones con agentes cubanos de inteligencia y dar información falsa a funcionarios del gobierno estadounidense acerca de sus contactos.

La labor de Rocha fue "una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el gobierno de EEUU por parte de un agente extranjero", dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado publicado en diciembre tras el arresto del presunto espía.



Las autoridades federales no han dicho mucho sobre lo que hizo Rocha para ayudar a Cuba mientras trabajaba para el Departamento de Estado y en una lucrativa carrera después de su trabajo en el gobierno, la cual incluía una participación como asesor especial del comandante del Comando Sur de EEUU.

PUBLICIDAD

Rocha admitió haber trabajado para Cuba durante "40 años" en varias reuniones mantenidas en 2022 y 2023 con un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.

El exdiplomático de origen colombiano, cuya carrera de dos décadas como diplomático estadounidense incluyó puestos en Bolivia, Argentina y la Sección de Intereses de EEUU en La Habana, fue arrestado en diciembre por el FBI en su casa de Miami.

Mira también: