Autoridades de EEUU detectan un nuevo globo sobrevolando el oeste del país a gran altitud: reportes

Un pequeño globo y que al parecer no representa ninguna amenaza fue visto volando a gran altura sobre las montañas del oeste de Estados Unidos e interceptado por aviones de combate sobre Utah el viernes, según el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.

Los pilotos de combate de NORAD enviados el viernes por la mañana para investigar el globo determinaron que no era maniobrable y no presentaba una amenaza a la seguridad nacional, dijo el portavoz John Cornelio.

En los últimos meses ha habido un mayor interés en los informes sobre globos volando sobre Estados Unidos después de que el ejército identificara (y finalmente derribara) un globo espía chino que cruzó gran parte del país el año pasado. Pero los funcionarios dicen que el globo interceptado el viernes no fue enviado por un adversario extranjero y no representa ninguna amenaza para la aviación o la seguridad de Estados Unidos.

NORAD no ha revelado de dónde vino el globo ni por qué fue visto volando sobre Utah y Colorado.

Una crisis diplomática con EEUU por un "globo espía"

El año pasado, funcionarios estadounidenses derribaron el gran globo espía chino blanco frente a la costa de Carolina del Sur después de una travesía de una semana sobre el país que, según el Pentágono, era parte de un gran programa de vigilancia que China ha estado llevando a cabo durante "varios años". China respondió que se reservó el derecho de “tomar medidas adicionales” y criticó a Estados Unidos por “una evidente reacción exagerada y una grave violación de la práctica internacional”.

NORAD continúa trabajando en estrecha coordinación con la Administración Federal de Aviación para rastrear y monitorear el globo detectado a una altitud de aproximadamente 44,000 pies (13,400 metros), dijo Cornelio.

Los primeros informes de que el ejército ha estado rastreando un globo sobre el oeste de Estados Unidos generaron cierta preocupación entre los legisladores, incluidos el senador estadounidense Jon Tester y el representante estadounidense Matt Rosendale de Montana, quienes dijeron que sus oficinas estaban monitoreando su movimiento.

