El globo interceptado en Utah que hizo recordar al globo 'espía' chino era estilo ‘amateur’, según autoridades

Video Revelan que el globo chino que sobrevoló EEUU pudo recopilar información de sitios militares para enviarla a Beijing

El pequeño globo que flotaba a gran altura sobre Utah y fue interceptado el viernes por aviones de combate era uno de estilo 'amateur' que no supuso un riesgo para la seguridad ni para los vuelos en Estados Unidos, informó una agencia militar. Además, el globo ya salió del espacio aéreo estadounidense, agregó.

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) dijo que había detectado el globo viajando a una altitud de entre 43,000-45,000 pies.

Un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado dijo a CBS News que el globo medía cerca de 50 pies de altura y tenía una caja del tamaño de un cubo de dos pies. No se sabe qué pudo llevar esa caja.

"El globo fue interceptado por cazas del NORAD sobre Utah, que determinaron que no era maniobrable y no representaba una amenaza para la seguridad nacional", señaló la agencia conjunta.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) "también determinó que el globo no representaba un peligro para la seguridad de vuelo", según el NORAD.

El sábado, un funcionario del Departamento de Defensa declaró a CBS News que el objeto era en realidad un globo de algún aficionado o grupo aficionado.

En los últimos meses ha habido un mayor interés en los informes sobre globos volando sobre Estados Unidos después de que el Ejército identificó (y finalmente derribó) un globo 'espía' chino que cruzó gran parte del país el año pasado. Pekín lo negó y afirmó que se trataba de un instrumento utilizado para fines meteorológicos.

Funcionarios dijeron que el globo interceptado el viernes no fue enviado por un adversario extranjero y no representa ninguna amenaza para la aviación o la seguridad de Estados Unidos.

Se han detectado globos 'espía' similares vinculados al Ejército Popular de Liberación, el brazo militar del Partido Comunista en el poder en China, flotando sobre los cinco continentes. El mes pasado, el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó cuatro globos chinos, tres de ellos sobrevolando una importante base aérea.

