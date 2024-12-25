Cambiar Ciudad
Salario mínimo

Qué estados subirán el salario mínimo en 2025

Con la llegada de 2025, 21 estados aumentarán sus salarios mínimos, al igual que 48 ciudades y condados que lo harán superando los niveles impuestos por las leyes de los estados donde se encuentran.

Con la llegada del nuevo año, 21 estados elevarán sus salarios mínimos. Esto significa que más de 9.2 millones de trabajadores recibirán un aumento total equivalente a $5,700 millones en 2025.

Además, 48 ciudades y condados aumentarán sus salarios mínimos superando los niveles impuestos por las leyes de los estados donde se encuentran. La mayoría de estas ciudades y condados están situados en California, Colorado y Washington.

En 55 de esas jurisdicciones, el piso salarial alcanzará o superará los $15.00 por hora para algunos o todos los empleados, incluidos 2 estados y 38 localidades donde el piso salarial alcanzará o superará los $17.00 por hora para algunos o todos los empleados, de acuerdo con la organización de activismo laboral National Employment Law Project (NELP).

Gracias a estos aumentos, los estados de Illinois, Delaware y Rhode Island alcanzarán por primera vez un salario base de $15, mientras que California y Nueva Jersey elevarán sus salarios mínimos sobre $17 para algunos trabajadores de la salud.

Cuáles son los estados que aumentarán el salario mínimo con la llegada del nuevo año y hasta qué monto lo harán

Estos estados verán los siguientes aumentos es sus salarios mínimos por hora a partir del 1 de enero de 202,5 por la razón indicada:

  • Alaska: De $11.73 a $11.91. Aumento del costo de vida.
  • Arizona: De $14.35 a $14.70. Aumento del costo de vida.
  • California: De $16 a $16.50. Aumento del costo de vida.
  • Colorado: De $14.42 a $14.81. Aumento del costo de vida.
  • Connecticut: De $15.69 a $16.35. Aumento del costo de vida
  • Delaware: De $13.25 a $15. Último paso de un aumento escalonado.
  • Illinois: De $14 a $15. Último paso de un aumento escalonado.
  • Maine: De $14.15 a $14.65. Aumento del costo de vida
  • Míchigan: De $10.33 a $10.56. Parte un aumento escalonado.
  • Minnesota (grandes empleadores): De $10.85 a $11.13. Aumento del costo de vida
  • Minnesota (pequeños empleadores): De $8.85 a $11.13. Aumento del costo de vida
  • Missouri: Dee $12.30 a $13.75. Primer paso de un aumento escalonado.
  • Montana De $10.30 a $10.55. Aumento del costo de vida
  • Nebraska De $12 a $13.50. Parte un aumento escalonado.
  • Nueva Jersey (estándar): De $15.13 a $15.49. Aumento del costo de vida
  • Nueva Jersey (trabajadores de atención a largo plazo): De $18.13 a $18.49. Aumento del costo de vida
  • Nueva York (NYC y Long Island): De $16 a $16.50. Parte un aumento escalonado.
  • Nueva York (norte del estado): De $15 a $15.50. Parte un aumento escalonado.
  • Ohio: De $10.45 a $10.70. Aumento del costo de vida
  • Rhode Island: De $14 a $15. Último paso de un aumento escalonado.
  • Dakota del Sur: De $11.20 a $11.50. Aumento del costo de vida
  • Vermont: De $13.67 a $14.01. Aumento del costo de vida
  • Virginia: De $12.00 a $12.41. Aumento del costo de vida
  • Washington: De $16.28 a $16.66. Aumento del costo de vida
Qué otros aumentos de salario mínimo ocurrirán en 2025

De acuerdo con un reporte preparado por la investigadora principal y analista de políticas de NELP, Yannet Lathrop, más adelante en el año un total de 28 jurisdicciones, compuestas por cinco estados y 23 ciudades y condados, seguirán con aumentos adicionales del salario mínimo.

Entre estas jurisdicciones: Alaska, California, Michigan, West Hollywood, California, Saint Paul, Minnesota; y las ciudades de Washington de Bellingham, Burien, Renton y Tukwila aumentarán sus salarios mínimos por segunda vez para algunos o todos los empleadores.

De hecho, el concejo de la ciudad de Burien, Washington, acordó un aumento del salario mínimo a $21.16 para los empleadores con 500 o más trabajadores, el cual también fue adoptado por las áreas no incorporadas del condado de King donde se encuentra Burien, lo que lo convierte en el piso salarial más alto en todo Estados Unidos.

En 2 estados y 20 ciudades y condados, el salario mínimo alcanzará o superará los $15.00 por hora para algunos o todos los empleadores, incluida California, lo que aumentará el piso salarial a entre $18.63 y $24 para algunos trabajadores de la salud.

En 18 jurisdicciones, incluyendo el piso salarial para los trabajadores de atención médica de California, el piso salarial alcanzará o superará los $17.00 por hora.

En 1 estado y 19 ciudades y condados, el salario mínimo aumentará debido a los ajustes del costo de vida, incluidos Washington, DC y Chicago, Illinois, la cuales ajustarán sus salarios mínimos estándar para tener en cuenta la inflación mientras continúan eliminando gradualmente su salario submínimo para los trabajadores que reciben propinas a través de aumentos escalonados; y Tukwila, Washington, que ajustará el salario mínimo para los grandes empleadores para tener en cuenta la inflación, mientras continúa aumentando el salario mínimo para los empleadores medianos a través de aumentos escalonados.

Salario mínimo

