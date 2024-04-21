¿Tienes una familia de 4? Dónde debes ganar más para vivir cómodamente y dónde rinde mejor el dinero

Video EEUU está más endeudado que nunca: la inmigración será clave para pagar lo que debe

Vivir cómodamente es cada vez más cuesta arriba en Estados Unidos. Si se trata de una familia de cuatro personas, los ingresos del hogar deben superar los $300,000 en algunos de los estados donde suelen asentarse los hispanos.

Tal es el caso de ciudades en California y Nueva York, de acuerdo con un estudio en el que SmartAsset enlistó las ciudades donde se requiere un salario particularmente alto para vivir cómodamente.

Pero, ¿qué significa vivir cómodamente? El análisis tomó como referencia lo que se conoce como el presupuesto '50/30/20', que recomienda que el 50% del salario se destine a las necesidades, como vivienda, alimentación y transporte; el 30% a los deseos, como ocio y aficiones; y el 20% a pagar deudas, ahorrar o invertir.

Para obtener el listado de los estados donde se requiere un mayor ingreso, los encargados del estudio aplicaron la 'regla 50/30/20' al costo local de las necesidades y los impuestos, así obtuvieron el salario antes de impuestos “necesario para vivir cómodamente en 99 ciudades de Estados Unidos”, dice el estudio.

Seis ciudades quedaron enlistadas como las más caras para vivir cómodamente si se quiere tener suficiente dinero para criar a dos hijos y tener recursos para las necesidades básicas, el entretenimiento y los ahorros:





San Francisco, California $339,123

San Jose, California $334,547

Boston, Massachusetts $319,738

Arlington, Virginia $318,573

Nueva York, Nueva York $318,406

Oakland, California $316,243

La situación para los solteros, sin embargo, se invierte cuando se mira cuánto deben ganar en la ciudad de Nueva York y en San Francisco para vivir cómodamente. Una persona soltera en Nueva York tendría que ganar $66.62 por hora, o un salario anual de $138,570. Mientras que el sueldo anual para alguien en San Francisco debe ser de $119,558 si quiere vivir cómodamente.



¿Qué ciudades requieren un menor sueldo para vivir cómodamente?

También se puede vivir cómodamente en otros estados, incluso teniendo un salario menor. Texas parece ser la mejor opción. Tres ciudades de ese estado encabezan el listado de las 10 ciudades con los salarios más bajos necesarios para vivir cómodamente.

En Houston, Texas, un adulto soltero necesita ganar un salario de $36.10 por hora y acumular al año $75,088 dólares. Pero si quiere tener una familia se requieren dos salarios combinados para alcanzar los $175,219 dólares requeridos para vivir cómodamente.

En El Paso, Texas, una familia de cuatro necesita $180,461 dólares al año para vivir bien, mientras que un soltero solo necesita $75,254. Mientras que, en Lubbock, Texas, con $181,043 al año, dos adultos y dos niños podrían vivir cómodamente.

