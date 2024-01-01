Univision NoticiasUnivision Noticias
Respondemos dudas comunes sobre los impuestos del IRS

Seis videos con información útil sobre la actual temporada de ‘taxes’ del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés). Desde los créditos clave y cómo acelerar los reembolsos, hasta cuán seguro es presentar la declaración de impuestos federal usando un número ITIN.
Por: Patricia Vélez Santiago, Landybel Pérez, Javier Figueroa Y Federica Narancio Genesi

El IRS recibirá hasta el 15 de abril las declaraciones de impuestos de la temporada 2025, es decir las que contienen los ingresos generados el año pasado. Recuerda que es importante presentarla con toda la información correcta y reclamar, si eres elegible, los créditos que pueden reducir tu deuda tributaria y generar un potencial reembolso.

Qué cambió en esta temporada
Cambiaron, por ejemplo, las escalas tributarias o ‘tax brackets’ y la deducción estándar que reduce el monto total de ingresos por los que debemos pagar impuestos. Aquí puedes leer más.
Las claves del crédito por hijo
Este crédito sigue siendo de hasta $2,000 por cada menor dependiente elegible, pero su reembolso es por hasta $1,700. Aquí te explicamos más.
Todo sobre el crédito por trabajo
El monto de este crédito subió en esta temporada de impuestos a hasta $7,830 para algunos contribuyentes con tres o más menores calificados. Aquí abundamos en ello.
Cómo acelerar tu reembolso
El IRS recomienda pedir un depósito directo para cualquier potencial reembolso. Es la forma más adecuada para evitar errores que puedan demorarlo. Aquí puedes leer cuánto tardan habitualmente los reembolsos del IRS.
¿Es seguro presentar una declaración usando un ITIN?
Esta duda ha arreciado en medio de la ofensiva del gobierno de Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Qué dice la ley.
Cómo el IRS cobra los impuestos
Te explicamos qué son las escalas tributarias y cómo las utiliza el IRS a la hora de calcular cuántos impuestos federales se deben pagar.
Te ayudamos a estimar el pago de impuestos
